경기도, 폭설에 선제 대응한다…제설제 사전살포 등

이영규기자

입력2025.12.10 08:13

경기도가 눈이 오기 전 권역별 제설제 사전살포 시간을 구체적으로 명시하고, 관리가 부족했던 민자도로에 대한 제설작업관리를 강화하는 등 도 재난안전대책본부의 컨트롤타워 기능을 강화한다.


경기도는 첫눈이 온 지난 4일 대설 대응의 문제점을 진단하고 이를 개선하기 위한 '대설 대응체계 개선안'을 마련해 시행한다고 10일 밝혔다.


경기도는 이날 예상보다 빠르게 이동한 눈구름의 영향으로 제설제 사전 살포가 충분하지 못했다고 진단했다. 이러다 보니 이날 오후 6시께 퇴근 차량이 몰리면서 극심한 정체가 일어났다. 극심한 차량정체로 현장에 투입된 제설 차량 역시 계획된 구간과 횟수의 제설작업을 하지 못하면서 상황이 악화됐다.


제설작업 지연과 고장 차량 등으로 도로 지·정체가 심화되면서 일부 도로의 경우 자정 이후까지 지·정체가 이어졌다는 게 경기도 분석이다.


경기도는 이에 따라 앞으로 대설 재난대응 시 도 재난안전대책본부의 컨트롤타워 기능을 강화하기로 했다.


먼저 백령도·황해도 등 경기도 인근 지역의 강설 상황, 눈구름 이동속도 등을 고려한 뒤 권역별 제설제 사전살포 시간을 명시해 제설작업을 실시하도록 했다. 정확하게 사전 살포 시간을 매뉴얼화함으로써 제설제 사전살포의 골든타임을 놓치지 않겠다는 뜻이다. 기존에는 강설 개시 전 사전살포를 시군에 지시하면 시군에서 자체 제설을 실시하는 구조였다.


경기도는 시군별 주요 도로에 대한 제설제 살포 현황은 물론 자칫 대응이 소홀할 수 있는 시군 연계구간의 제설작업 시작 시각과 제설 상황도 도 재난안전대책본부에서 직접 공유하고 점검할 계획이다.


민자도로 제설 대응 강화를 위해서는 서수원~의왕 등 7개 민자도로 사업자를 강설 전 대설 대비 회의와 도-시군 및 유관기관 단체 소통방에 참여시켜 민자도로 제설 상황을 공유하는 한편 도-시군 재난안전대책본부에서 민자도로의 제설실적도 직접 챙기기로 했다.


또 오르막길, 대형차량 고장 등 강설 시 지·정체 유발요인의 해소를 위해서도 제설제 소분(2kg 내외) 배치를 확대하고, 대형차량 배터리와 체인을 구비한 긴급차량을 운용한다. 아울러 불가피한 지·정체 발생 시 우회안내와 지·정체 구간 진입 통제 등의 긴급조치도 병행한다.


경기도는 강설이 예상되는 이번 주말부터 개선안을 시행해 도민 불편을 최소화할 예정이다.


이종돈 경기도 안전관리실장은 "지난 4일 강설로 인해 도민 불편이 컸던 만큼, 이번 개선안이 실효성 있게 작동될 수 있도록 철저히 준비하겠다"며 "앞으로도 빈틈없는 재난 대응체계를 구축해 강설 시 도민 불편을 최소화될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

