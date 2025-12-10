본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

송치영 소공연 회장 "뚜렷한 계기 없는 불경기…일률 규제는 폐업 선고"

이서희기자

입력2025.12.10 09:36

수정2025.12.10 10:58

시계아이콘02분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

"디지털 전환 첫 번째는 '인식 전환'"
"근로기준법 확대 적용 폐업·고용난 부추길 것"

송치영 소상공인연합회 회장에게 지난 1년은 유난히 숨 가쁜 시간이었다. 비상계엄 사태의 여파로 소비심리가 바짝 얼어붙은 가운데 새해를 맞이했고, '자영업 폐업 100만 시대'라는 그림자 속에서 소상공인들의 경영 사정을 둘러싼 각종 지표는 악화일로였다.


지난 7월 대전 타운홀미팅에서 송 회장이 이재명 대통령에게 건의한 '성실 상환자 10조원 특별공급'이 시행되고 업계가 고대하던 중소벤처기업부 소상공인 전담 차관이 신설되는 등 특기할 일도 있었다.


그러나 구조화·고착화해버린 불황의 터널 속에서 여전히 활로를 찾지 못하는 수많은 소상공인의 현실을 고려하면 아직 갈 길이 멀다고 송 회장은 강조했다. 지난 9일 서울 영등포구 소상공인연합회 회장실에서 그의 얘기를 들어봤다.

송치영 소공연 회장 "뚜렷한 계기 없는 불경기…일률 규제는 폐업 선고" 송치영 소상공인연합회 회장이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자
AD

-끝 모를 불경기의 원인은 무엇일까.


▲과거와는 양상이 전혀 다른 것 같다. 예전에는 외환위기·금융위기 같은 뚜렷한 계기가 있었고, 이 문제가 풀리면 경기가 살아날 것이란 희망이 있었다. 실제로 그렇게 흘러온 것이 사실이다. 그런데 지금은 명확하게 계기를 특정하기가 어렵다. 코로나19로 인한 사회적 거리두기가 해제된 지는 오래됐고 계엄 사태가 수습돼 새 정부도 출범했다.


그런데도 소상공인들은 '코로나 때보다 더 힘들다'고 말한다. 구조적인 문제가 총체적으로 얽혀있다. 유통 환경의 변화로 경기가 살아나도 그 몫이 소상공인에게 온전히 돌아가지 않고, 사업주와 근로자의 인식이 변화하면서 사람과 사람의 온기로 풀 수 있는 가능성도 거의 사라졌다. 원인이 복합적이다 보니 해결책을 찾기도 어렵지 않나 싶다.


-그럼에도 소상공인 수는 계속해서 늘고 있다. 인구감소, 경영 환경의 변화로 '소상공인 구조조정'이 이뤄져야 한다는 목소리가 높은데.


▲여전히 '에이, 안 풀리면 장사나 하지'라는 인식이 깔려있다. 40년 동안 장사를 해봤지만, 장사만큼 힘들고 치밀하게 준비해야 하는 게 없다. 소상공인들이 시장에 진입하는 초기 창업 단계에서 체계적인 교육을 받을 수 있도록 지원해 실패율을 줄여주는 게 중요하다는 생각이다. 직무 훈련·면접 교육 등 실무 중심의 교육을 강화해 재취업을 돕는 방안도 해결책이 될 수 있다.


-소상공인 디지털 전환도 핵심 과제로 추진되고 있다. 어떤 지원이 필요한가.


▲일부 업종의 경우 60~70대가 전체 80%에 이를 정도로 소상공인의 고령화는 심각하다. 새로운 것을 받아들이고 학습하기가 쉽지 않은 나이다. 소상공인들이 디지털 전환의 중요성을 인지할 수 있도록 범국가적 차원에서 인식 전환을 위한 캠페인을 진행해야 한다.

송치영 소공연 회장 "뚜렷한 계기 없는 불경기…일률 규제는 폐업 선고" 송치영 소상공인연합회 회장이 아시아경제와 인터뷰를 하고 있다. 윤동주 기자

-이재명 정부가 출범한 이후 다양한 방식의 노동 친화 정책이 추진되거나 시행되고 있다. 소상공인들이 가장 우려하는 부분은 무엇인가.


▲소상공인들의 경영 환경을 고려하지 않은 일률적인 규제 확대로 인한 우려가 가장 크다. 특히 근로기준법 일률 적용이 현실화한다면 소상공인의 80% 이상을 차지하는 5인 미만 사업장은 연차 유급 휴가 의무화·부당 해고 구제 신청 적용 등과 같은 추가적인 비용과 행정 부담을 이기지 못하고 폐업할 것이다. 결과적으로 이런 조처는 경제의 가장 약한 고리인 소상공인들을 향한 폐업 선고와 같다. 이렇게 되면 당장 일자리가 필요한 사람들도 피해를 입는다.


-'온라인플랫폼법(온플법)' 제정이 속도를 내지 않는 가운데 '배달 수수료 상한제' 별도 입법이 처음으로 논의됐다. 배달 플랫폼과의 상생 문제는 어떻게 풀어야 한다고 생각하나.


▲단순한 수수료 상한제 도입보다는 공공 배달 플랫폼을 활성화해 플랫폼 업계의 시장 견제 기능을 강화해야 한다. 아울러 수수료와 광고비 부과의 명확한 기준과 근거를 공개하도록 의무화해 투명성을 확보하고, 소상공인들이 자체적으로 개발한 애플리케이션(앱)이나 시스템을 플랫폼과 연동할 수 있도록 데이터 개방 의무를 부여해 플랫폼 종속성을 낮춰야 한다고 생각한다.


-올해 소상공인연합회가 이뤄낸 의미 있는 성과와 아쉬운 부분을 각각 꼽아달라.


▲당장 폐업 위기에 놓인 소상공인들의 숨통을 틔우는 다양한 금융 지원 정책들을 성과로 꼽고 싶다. 성실 상환자 10조원 특별자금 공급을 비롯해 대출 원금 장기분할 상환 프로젝트 도입, 새출발기금 대상 확대 등이 대표적이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

반면 취임 당시 언급했던 '소상공인 정책 연구소'를 설립하지 못한 점은 아쉽다. 소상공인연합회 구성원이 30명이 채 안 되는데 이들이 관련 자료 조사, 데이터 수집, 수요 조사까지 수행하기엔 역부족인 상황이다. 790만명 소상공인을 체계적으로 연구할 전담 인력을 확보해 소상공인 생존을 위한 해법을 찾는 일은 꼭 필요하다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기