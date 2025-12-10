김포시, 2025년 겨울철 복지사각지대 집중 발굴 지원 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 3월 13일까지 3개월간 집중 운영

발굴포상금 5만원으로 인상해 운영

복지사각지대 발굴 활성화 노력

경기 김포시(시장 김병수)는 계절적 요인으로 복지 위기 위험이 높아지는 동절기를 맞아 2025년도 '겨울철 복지사각지대 집중 발굴·지원 기간'을 2025년 12월 8일부터 2026년 3월 13일까지 운영한다. 이는 지난해에 이어 위기가구를 선제적으로 보호하기 위한 조치다.

위기가구발굴 안내문. 김포시 제공

시는 47종의 빅데이터 위기정보를 활용해 위기가구를 발굴·점검하고, AI 활용 초기상담을 통해 보다 신속한 지원 체계를 구축할 계획이다. 더불어 명예사회복지공무원, 복지위기 알림 앱 등 지역사회 인적 안전망을 활용한 위기가구 발굴 활동도 병행한다. 특히 이번 기간에는 복지사각지대 위기사유 중첩 발굴대상 아동을 우선 방문 대상자로 선정하여 조사할 예정이다.

특히 김포시는 2025년부터 복지 위기가구 제보자에게 지급되는 발굴포상금을 5만원으로 인상해 운영하고 있으며, 이를 통해 시민들의 관심과 참여를 높이고 실질적인 위기가구 발굴이 더욱 활성화될 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다.

강영화 복지과장은 "위기 상황에 놓인 이웃을 발견하면 적극적으로 제보해 달라"며 "시는 시민과 함께 복지사각지대 해소에 최선을 다하겠다"고 전했다.





한편 복지 상담이나 위기가구 제보 및 상담은 김포시 콜센터, 경기도 핫라인, 보건복지콜센터를 통해 가능하며 비대면 상담을 원하는 경우 김포복지팡팡 카카오톡 채널 및 복지위기알림 앱을 이용하면 된다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

