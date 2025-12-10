[클릭 e종목]"일진전기, 구조적 호황 지속…목표가 ↑"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한투자증권은 일진전기에 대해 구조적 호황이 지속될 것이라고 10일 분석했다. 투자의견은 '매수'를 유지했으며 목표주가는 7만원으로 상향했다.

일진전기는 3분기 매출액 4502억원을 기록했다. 전년 동기 대비 35.8% 증가다. 같은 기간 영업이익은 353억원으로 140.8% 늘었다. 허셩규 신한투자증권 연구원은 "변압기 부문은 미주 고마진 프로젝트 본격화로 이익률 23.9% 기록, 전선 부문은 초고압 비중 확대로 7.6%를 달성했다"며 "4분기는 계절적 성수기 진입과 홍성 2공장 증설 효과가 반영되기 시작해 실적 모멘텀 강화될 것"이라고 내다봤다.

이와 함께 케이블과 변압기 부문에서 호조가 이어질 것으로 내다봤다. 그는 "전선 부문 3분기 누적 매출액은 1조1072억원으로 초고압 케이블 매출 전년 대비 43.7% 급증하며 저마진인 동나선 매출 감소를 상쇄했다"며 "수주잔고는 5억8000만달러로 작년말 5억6000만달러 대비 2.6% 증가했다"고 설명했다.





그러면서 "중전기 부문 3분기 누적 매출액은 3205억원으로 전년 동기 대비 81.1% 증가했으며 수주잔고는 12억3000만 달러로 작년말 대비 10.9% 증가했다"며 "공장 증설 완료로 연간 매출 생산능력(CAPA)은 작년 3000억원에서 내년 4330억원으로 증가가 예상된다"고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

