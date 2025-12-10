[클릭 e종목]"RFHIC, 4분기 역대 최대 실적 기대"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하나증권은 10일 RFHIC에 대해 올해 4분기에 역대 최대 실적을 달성할 것으로 전망했다. 투자의견 '매수'와 목표주가 4만원을 유지했다.

김홍식 하나증권 연구원은 RFHIC가 올해 4분기에 연결 기준으로 매출액 556억원, 영업이익 103억원을 달성할 것으로 추정했다. 지난해 같은 기간보다 각각 44%, 312% 늘어난 규모다.

김 연구원은 "인센티브 지급을 반영한 추정치라는 점을 고려하면 좋은 실적"이라며 "실적 호전 사유는 계절적 성수기를 맞이해 본사 통신 및 방산 매출이 증가한 덕분"이라고 설명했다. 이어 "자회사인 RF머트리얼즈 실적도 큰 폭으로 좋아질 것"이라며 "모든 부문이 다 좋다"고 덧붙였다.

그는 "내년 실적 전망은 더욱 밝다"며 "미국 주파수 경매 이후 삼성전자향 매출이 늘어날 것으로 예상한다"고 강조했다.





김 연구원은 "본사 방산 부문 매출이 꾸준하게 늘고 있다"며 "RF머트리얼즈의 루멘텀향 매출이 올해 대비 2배 늘어날 것이란 점도 긍정적인 요소"라고 내다봤다. 그는 "내년에 RFHIC가 연결 기준으로 매출액 2045억원, 영업이익 349억원을 기록할 것"이라며 "올해 예상치 대비 영업이익이 18% 늘어날 것"이라고 추정했다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

