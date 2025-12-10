경기도주식회사, 도내 10개 중소기업-대형 유통채널과 협업 상품 개발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 10개 상품 제작…3억원 이상 거래액 기록 연말까지 판매

킴스클럽과는 농산품·리빙 등 최대 50% 할인 판매

롯데마트와는 대규모 전국 단위 기획전 펼쳐 홍보 효과 톡톡

경기도주식회사가 도내 중소기업 10개사(社)와 협업한 기획상품들이 시장에서 3억원 이상의 매출을 달성했다고 10일 밝혔다.

기획상품. 경기도주식회사 제공

경기도주식회사는 2025 마케팅 지원사업의 하나로 올해 도내 중소기업, 대형 유통채널과 협업해 10개 기획상품을 개발하고 올해 연말까지 판매한다.

기획상품 개발에는 롯데쇼핑과 LG헬로비전, 이랜드 등 대형 유통채널이 참여해 최신 소비 트렌드부터 패키지 개발 사항까지 진행해 상품의 경쟁력을 높였다.

기획상품 개발을 통해 8인용 압력밥솥과 미미옥 골뱅이 비빔쌀국수, 모싯잎 보리굴비 등이 시장에 첫 선을 보였다. 특히 롯데쇼핑과 동양케미칼이 협업한 '프레쉬롱커 밀폐용기'는 롯데마트에서만 2만여개, 1억 9천만원의 거래액을 기록했다. 또 유명 유튜버 히밥과 유명맛집이 협업한 '제주식 맑은 해장국'을 10월 출시하기도 했다.

도내 중소기업과 경기도주식회사, 대형 유통채널이 협업해 최신 트렌드에 맞는 상품을 초기부터 기획 및 개발해 유통까지 진행한 것은 이번이 처음이다.





이재준 경기도주식회사 대표이사는 "2025 마케팅 지원사업의 하나로 단순 판로 지원에 그치지 않고 도내 중소기업에 상품기획 단계부터 경험할 수 있도록 하면서 기업들의 자생력 강화에도 힘썼다"며, "내년에도 경기도주식회사는 경기도 중소기업들의 성장에 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

