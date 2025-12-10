본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[시론]경제수석이 안보인다는데…

김필수편집국장

입력2025.12.10 08:40

시계아이콘01분 24초 소요
언어변환 뉴스듣기
[시론]경제수석이 안보인다는데…
AD

“나 휴가가도 돼?” “너 없어도 회사 잘 돌아가니 편하게 다녀와”

모두들 내 얘기 같지 않나. ‘나’의 걱정은 두 가지일 터다. 내가 없어서 정말로 업무에 문제가 생길까봐, 아니면 나 없어도 회사가 잘 돌아가 존재감을 잃을까봐.


대통령실 성장경제비서관(1급) 자리가 비어 있다. 새 정부 출범 이후 6개월째 공석이다. 이렇게 오래 방치할 자리가 아니다. 경제성장수석산하 비서관 중 선임 격이고, 경제정책 전반을 실무적으로 조율하는 중요한 보직이어서다. 이 자리를 역임한 한 고위 관료는 “정책부터 인사까지 일일이 챙길 일이 정말 많다”고 말했다. 이러니 자리 이름이 ‘경제금융비서관’에서 ‘성장경제비서관’으로 바뀌었을 때도 말들이 많았다. 이름에서 빠진 ‘금융 홀대론’이 대표적이다. 그러나, 초기에 금융위원회 A가 내정자로 거론되면서 ‘금융 홀대론’은 잦아 들었다. 이 자리에는 관례처럼 기획재정부(기재부) 출신이 갔다. A 내정 소식에 관가가 술렁였다. 이번엔 ‘기재부 홀대론’이 불거졌다. 이재명 대통령이 애초부터 거대부처 기재부 해체를 공식천명했으니, 사실 새로운 얘기는 아니었다. 하지만, A는 산하 기관장으로 갔고, 또다른 금융위 인사 B가 거론되다 역시 무산됐다. 가장 최근 버전인 기재부 인사 C도 인사권자의 최종 낙점을 받지 못했다는 후문이다.


‘금융위 출신이냐, 기재부 출신이냐, 심지어 비관료 출신이냐’는 줄다리기로 6개월이 흘렀다. 중요한 자리여서 고민이 길어지고 있다는 건 설득력이 떨어진다. 누가 봐도 인사난맥이다. 초기에 A를 천거했던 인사는 기대를 접고 이제 손을 놓고 있다고 한다. 누군가는 총대를 매야 한다. 성장경제비서관을 지휘하고, 긴밀하게 손발을 맞춰야 할 경제성장수석의 일이다. 경제성장수석 산하에 6명의 비서관이 있다. 성장경제, 산업정책, 국토교통, 농림축산, 중소벤처, 해양수산 등이다. 경제의 각 부문을 대응하는데, 거시와 금융 부문 담당 없이 국가경제의 큰 그림을 온전히 그릴 수 있을까. 경제성장수석이 같이 일할 사람을 찾아 추천하고, 임명권자를 적극 설득해 인사를 속히 마무리해야 한다. 그래야 “정책실장만 보이고, 경제성장수석은 안보인다”는 말이 잦아들 것이다.


인사(人事)는 메시지다. 인사를 통해 조직을 격려할 수도 있고, 조직에 경고를 던질 수도 있다. 당연히 인사 '실행'을 통해서다. 지금처럼 어느 자리를 비워 두는 건 메시지라기보다 방치다. 외부에서 무용론이 나올 수 있고, 내부에선 자포자기를 부를 수 있다. 관가와 금융계에서 나오는 말들이 이런 정황을 방증한다. “성장경제비서관 자리가 이렇게까지 잡음을 낼 정도로 중요한 자리인가요? 6개월 비워 둬도 별일 없이 굴러가잖아요.” “누가 온대요? 벌써 몇 번째인가요? 이제 추천하는 사람도 없다던데, 별 관심 없어요.”


지금 뜨는 뉴스

AD

인사는 또한 만사(萬事)다. 조직과 정책의 성패를 가른다. 이재명 대통령은 연일 민생회복, 경제성장을 외치고 있다. 내년 최우선 국정운영 과제도 ‘잠재성장률 반등’으로 제시했다. 경제성장수석과 성장경제비서관이 기획하고, 조율해야 할 일들이다. 더 늦추지 말고, 어서 두 사람이 함께 뛰게 해야 한다(그건 그렇고, 수석은 경제성장, 비서관은 성장경제로 했는데, 이유가 궁금하다. 조직명칭도 메시지인데).




김필수 편집국장 pilsoo@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기