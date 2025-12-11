본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

애슐리, 22년 만에 탈(脫)가성비…'아메리칸 헤리티지' 재정의

한예주기자

입력2025.12.11 07:12

시계아이콘01분 25초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

박준우·오세득 셰프 인터뷰
이랜드이츠, '하우스 오브 애슐리' 세계관 첫 공개

이랜드이츠가 운영하는 외식 브랜드 애슐리퀸즈(이하 애슐리)가 22년 만에 대대적 브랜드 전환에 나섰다. '가성비 뷔페' 중심 이미지를 벗고 아메리칸 헤리티지 푸드를 앞세운 정체성 강화 전략에 시동을 건 것이다.


첫 무대는 오는 20일 성수동에 여는 전시형 팝업스토어 '하우스 오브 애슐리(House of Ashley)'다. 브랜드 세계관을 처음 공개하고, 이번 리브랜딩을 상징하는 협업 메뉴 '애슐리 테이블'도 함께 선보인다. 이랜드이츠 관계자는 "가성비 중심 이미지를 넘어 새로운 경험을 제시하기 위한 시도"라고 설명했다.


애슐리, 22년 만에 탈(脫)가성비…'아메리칸 헤리티지' 재정의 9일 오후 서울 강남구 신사동에서 박준우 셰프가 애슐리퀸즈와 콜라보한 메뉴를 들고 기념촬영을 하고 있다. 한예주 기자
AD

박준우·오세득 셰프와 협업…브랜드 정체성 재정립

애슐리는 소비자에게 변화된 방향성을 가장 직관적으로 전달할 수 있는 방식으로 셰프들과의 협업을 택했다. 디저트 전문가 박준우 셰프와 프렌치·한식 등 스펙트럼을 가진 오세득 셰프가 참여해 약 한 달 반 동안 메뉴 선정과 레시피 개발을 함께했다. 오 셰프는 "외식은 더 이상 음식을 파는 곳이 아니라 시간과 공간을 파는 곳이 됐는데, 애슐리는 그 변화에 가장 잘 맞는 브랜드라고 생각했다"고 말했다.




애슐리, 22년 만에 탈(脫)가성비…'아메리칸 헤리티지' 재정의 9일 오후 서울 강남구 신사동에서 오세득 셰프가 애슐리퀸즈와 콜라보한 메뉴를 이랜드이츠 직원들에게 교육하고 있다. 한예주 기자

두 셰프는 협업 과정에서 애슐리가 오랫동안 유지해 온 고유한 장점에도 주목했다. 박 셰프는 "애슐리는 '치킨 먹느니 애슐리 간다'는 말이 있을 정도로 누구나 편하게 갈 수 있는 브랜드"라며 넓은 대중성과 접근성을 강점으로 꼽았다.


애슐리의 리브랜딩은 외식업 환경 변화와도 맞물린다. 원가·인건비가 상승하면서 저가 뷔페 모델의 지속 가능성이 작아졌고, 중간 가격대 시장에서는 전문 식당들의 경쟁이 심화됐다. 배달·밀키트의 고도화로 외식은 '대체 불가능한 경험'을 제공해야 한다는 흐름도 커졌다. Z세대 소비자들이 브랜드 콘셉트와 세계관에 반응하는 경향 역시 애슐리의 전략 변화에 영향을 줬다는 분석이다.


아메리칸 헤리티지 구현 메뉴

두 셰프는 이러한 방향 속에 아메리칸 헤리티지 구현에 집중했다. 오 셰프는 '비프 웰링턴 버거'와 '아메리칸 폴드포크 치미창가', 박 셰프는 '스노우 메리베이유', '솔티드 카라멜 생토노레', '네이블 오렌지 타르트' 등을 개발했다. 박 셰프는 "미국 재료를 유럽식 레시피로 풀어내는 것에 중점을 뒀다"며 시즌 메뉴를 개발했다. 오 셰프는 "버거를 간식이 아닌 '든든한 식사'로 만들고 싶었다"며 웰링턴 버거 개발 배경을 설명했다.


과정이 순탄한 것만은 아니었다. 박 셰프는 "소규모 생산과 달리 재료·원가 구조가 달라 바닐라 에센스와 바닐라빈처럼 단가 차이가 큰 재료의 중간 지점을 찾는 과정이 어려웠다"고 밝혔다.


애슐리, 22년 만에 탈(脫)가성비…'아메리칸 헤리티지' 재정의 '하우스오브애슐리'에서 선보이게 될 두 셰프와의 협업 메뉴. 이랜드이츠 제공

애슐리는 내년 3월 오픈 예정인 성수점을 기점으로 정체성 확장에 나선다. 이번 팝업은 성수점 세계관의 '프리뷰' 역할을 하며, 애슐리는 가성비 중심에서 경험 기반 브랜드로의 전환을 시도하고 있다.


애슐리의 성장세는 눈에 띄는 수준이다. 올해만 2000만명이 애슐리에 방문하며 누적 고객 3억5000만명을 넘어섰다. 애슐리 매출은 2023년 2300억원에서 2024년 4000억원으로 증가했고, 올해는 5000억원 돌파가 예상된다. 매장 수는 2022년 59곳에서 올해 115곳으로 확대됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이랜드이츠 관계자는 "성수는 기존 30·50대 중심 고객층에서 20·30세대까지 확장하려는 의지가 담긴 지역"이라며 "성수점을 통해 패밀리 레스토랑 브랜드의 가치를 더욱 공고히 하겠다"고 말했다.

애슐리, 22년 만에 탈(脫)가성비…'아메리칸 헤리티지' 재정의 애슐리퀸즈 '하우스오브애슐리' 공식 티저 사진. 이랜드이츠



한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기