속초시, 산업재해 없는 안전한 도시 만들기 공동 선언식 개최

2025년 하반기 노사민정협의회 본회의서 공동선언 채택·발표

협의회, 2009년 구성 이후 전국 평가서 10회 이상 우수 지자체 선정

강원도 속초시노사민정협의회는 9일 속초시청 디지털상황실에서 2025년 하반기 본회의를 열고 '산업재해 없는 안전한 도시 만들기' 공동선언문을 채택·발표했다.

속초시노사민정협의회가 9일 속초시청 디지털상황실에서 2025년 하반기 본회의를 열고 '산업재해 없는 안전한 도시 만들기' 공동선언문을 채택·발표하고 잇다. 속초시 제공

협의회는 근로자의 생명과 안전을 모든 산업활동의 최우선 가치로 삼고 노(勞)·사(使)·민(民)·정(政)이 상호 협력해 안전한 속초 구현에 힘쓰겠다는 의지를 밝혔다.

속초시노사민정협의회는 올해 노동자 권익보호 의제 발굴, 안전일터 우수기업체 발굴, 이동 노동자 쉼터 개설, 시니어 종사자 근무환경 개선지원 등 4대 사업을 중점 추진했다.

특히 안전일터 우수기업 발굴사업은 2019년부터 7년간 총 17개 기업을 선정해 우수기업 인증 현판 부여와 대외 홍보를 지원함으로써 기업과 근로자의 사기진작 및 건전한 근로문화 확산에 기여했다.

협의회는 2009년 구성 이후 전국 지자체 평가에서 10회 이상 우수 지자체로 선정되는 등 지역 노동시장 발전과 노사 상생문화 정착을 위한 성과를 이어오고 있다.

이병선 속초시장은 "이번 공동선언이 속초시민 모두가 일하기 좋고 안전한 일자리가 지속적으로 만들어지는 계기가 되길 바란다"며 "내년에도 노사민정 간 신뢰와 협력을 기반으로 상생협력과 지역경제 활성화가 이뤄질 수 있도록 함께 노력하겠다"고 말했다.





한편, 이날 본회의에서는 공동선언식과 함께 2025년 사업실적 보고, 일·생활 균형 직장문화 사례발표가 진행됐으며, 본협의회 위원 14명과 실무협의회 및 분과위원 24명이 참석해 자리를 함께했다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

