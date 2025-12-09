한국지방재정공제회, 농수산물도매시장 안전점검 결과 공유·후속 조치 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국지방재정공제회, '종합분석 설명회' 개최

한국지방재정공제회(이사장 정선용)는 전국 30개 농수산물도매시장에 대한 안전점검을 마치고 그 결과를 공유하는 '종합분석 설명회'를 9일 개최했다.

농수산물도매시장 안전점검 종합분석 설명회 참석자들이 단체 사진을 촬영하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

공제회는 농수산물도매시장 등 고위험 공유재산의 안전관리 강화 및 화재 예방 대책 수립을 위해 지난 2월 25일 한국화재보험협회와 안전점검 기술협력 업무협약을 체결한 바 있다.

이번 설명회에는 재난안전 총괄부처인 행정안전부도 함께 참여해, 중앙정부 차원의 재난안전 관리체계와 연계된 실효성 있는 대책이 제시됐다. 설명회의 주요 내용은 ▲30개소 점검 결과 요약 ▲위험요인 분석 및 우선 개선 과제 ▲우수사례 ▲중장기 개선방향 공유 등이다.

공제회는 이번 설명회를 계기로 농수산물도매시장의 정기적인 안전점검과 점검 이력 관리 체계를 구축하며, 시장 이용자와 종사자의 생명과 재산을 보호하고, 농수산물 유통 시설의 안전 수준을 한층 높이겠다는 방침이다.





정선용 재정공제회 이사장은 "이번 설명회를 통해 고위험 시설의 현장 여건에 최적화된 관리 방안을 제시함으로써, 예방 중심의 실질적 안전관리체계가 정착될 것"이라며 "관계기관과 지속적인 협력을 통해 안전 강화에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

