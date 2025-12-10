3~5세기 마한 고분군, 3D 영상으로 복원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

완주 상운리 163기…10일 유튜브서 공개

완주 상운리 고분군 3D 모델링 자료

전북 완주 상운리의 3~5세기 마한 고분군이 3차원(3D) 입체 영상으로 복원됐다.

국립완주문화유산연구소는 완주 상운리 원상운 고분군과 상운리 고분군을 3D로 기록한 입체 영상을 10일 국립문화유산연구원 유튜브 채널을 통해 공개했다.

완주 상운리 고분군은 2003~2006년 전북대 박물관의 발굴조사로 고분 약 서른 기와 매장시설 163기가 확인됐다. 이 유적은 2022년 전북특별자치도 기념물로 지정됐다.

연구소는 발굴 당시의 도면과 사진 자료를 바탕으로 상운리 고분군을 3D로 재현했다. 여기에 최근 조사한 원상운 고분군을 결합해, 전체 고분의 분포와 구조를 한눈에 볼 수 있도록 시각화했다.

완주 상운리 고분군 3D 모델링 과정

완주 상운리 일대 마한 고분은 낮게 흙을 쌓아 분구(墳丘)를 만들고, 둘레에 도랑을 두른 형태가 특징이다. 분구 중심부에는 목관을 안치하고, 가장자리에는 목관이나 옹관을 추가로 매장했다.





이른 시기의 고분은 단독으로 조성됐지만, 시간이 흐르면서 수평 또는 수직으로 확장됐다. 이후 하나의 고분 안에 여러 매장시설을 두는 형태로 발전했다.





