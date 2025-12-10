46개국 기업이 한자리에…글로벌 스타트업 축제 '컴업 2025' 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AI·글로벌·기업가 정신 주제 3일간 교류의 장

275개 스타트업 전시…7개국 국가관 운영

한성숙 "미래 다시 쓰는 스타트업 도전 응원"

국내 최대 규모의 글로벌 스타트업 페스티벌 '컴업(COMEUP) 2025'가 10일 서울 강남구 코엑스에서 개막했다.

2019년부터 시작된 컴업은 국내·외 혁신 스타트업과 투자자, 글로벌·대·중견기업 등 스타트업 생태계 관계자가 한자리에 모여 교류하는 스타트업 페스티벌이다. 컴업 2025는 '미래를 다시 쓰다(Recode the Future)'라는 슬로건 아래 테크·글로벌·기업가 정신을 세부 주제로 오는 12일까지 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

AD

올해 컴업에는 46개국 275개 스타트업이 전시에 참여해 혁신적인 제품과 서비스를 선보인다. 사우디·인도 등 7개국에서는 국가관을 운영하여 자국 스타트업과 창업 생태계 홍보에 나선다.

콘퍼런스 주요 연사로는 사우디 국영 인공지능(AI) 기업 '휴메인'의 타렉 아민 최고경영자(CEO), 박성현 리벨리온 대표 등이 참여한다. 타렉 아민 CEO는 새로운 미래를 만드는 데 빠질 수 없는 AI의 중요성을 강조했고, 박성현 대표는 혁신을 새롭게 정의하는 창업가로서의 여정을 공유했다. 이 외에도 AI 시대 앱 생태계의 미래, 기후테크 Z세대 창업가 등 다양한 주제의 콘퍼런스가 3일간 이어진다.

아울러 글로벌 벤처캐피털(VC), 기업형벤처캐피털(CVC) 및 액셀러레이터까지 폭넓게 초청해 유망 스타트업에 글로벌 투자자와 만남의 기회를 제공한다. 글로벌 기업과 국내 대·중견기업 총 35개사도 참여해 스타트업과 협력 기회를 모색한다. 투자자 부스와 대·중견기업 부스를 운영해 스타트업이 사전 매칭 없이도 이들과 현장에서 만나볼 수 있도록 했다.

본행사 외에도 벤처·창업 활성화에 기여한 유공자에게 정부포상을 수여하는 '벤처·창업 진흥 유공 포상 시상식' 등 다양한 연계 행사가 동시에 펼쳐진다. AI 스타트업에 실증 기회를 제공하는 'OpenData X AI 챌린지 개막식', 10개 부처 합동 창업경진대회인 '도전!K-스타트업 2025 왕중왕전', 올해 최고의 외국인 창업팀을 가리는 '2025 K-스타트업 그랜드 챌린지 데모데이' 등은 더욱 풍성한 볼거리를 제공한다.

한편 한성숙 중소벤처기업부 장관은 이날 개막식 이전 타렉 아민 휴메인 CEO를 만나 한국과 사우디아라비아의 협력 방향에 대해서 폭넓게 논의했다. 중기부는 휴메인의 한국과의 AI 분야 협력 활동과 '휴메인 코리아' 설치 계획 등을 청취하고, 한국 AI 스타트업의 사우디 시장 진출 확대 등 양국의 AI 벤처·스타트업 분야 협력 활성화 방안을 논의했다. 또, 올해 중기부와 사우디 정부가 공동으로 추진한 '중소벤처기업 중동 진출 지원사업'에 휴메인이 적극적으로 참여하고 있는 데 대해 감사의 뜻을 표하고 향후 지속적 협력을 이어가기를 당부했다.





AD

한 장관은 "급변하는 시대 속에서 반짝이는 아이디어와 기술을 바탕으로 미래를 다시 써 내려가는 스타트업의 도전을 응원한다"며 "컴업 2025가 지혜를 모으고 협력의 씨앗을 심는 계기가 되기를 바란다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>