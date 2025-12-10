본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'설득'의 스릴과 '스타일'의 스릴[슬레이트]

이종길기자

입력2025.12.10 17:00

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'조각도시' 속도·스타일로 '중독성' 구축
연속 시청 구조에 최적화된 OTT형 스릴러
속도·스타일, 이야기 신뢰·깊이까진 대체 불가

'설득'의 스릴과 '스타일'의 스릴[슬레이트] 디즈니+ '조각도시' 스틸 컷
AD

디즈니+ '조각도시'는 선량한 시민이 하루아침에 범죄자로 몰리고, 조작된 증거 속에서 도망자가 되어 진실을 추적하는 이야기다. 도심 추격과 밀실 접전, 네온과 암부의 대비, 빠른 컷 분할, 강렬한 음악이 쉼 없이 이어진다. 회차마다 긴장과 폭로가 이어지고 클리프행어로 닫혀, 한 번 보기 시작하면 멈추기 어렵다.


이 설정을 30여 년 전 완성도 높게 구현한 작품이 있다. 해리슨 포드와 토미 리 존스가 주연한 영화 '도망자(1993)'다. 긴장을 만들어내는 방식은 '조각도시'와 본질적으로 다르다. 이야기의 논리성이 허구를 압도한다. 제약회사의 신약 부작용 은폐, 내부 고발자 제거, 위조된 증거와 오판으로 이어지는 사법 절차가 현실의 산업 구조와 수사 관행 안에서 충분히 '가능한 것'으로 설계됐다.


포드가 연기한 킴블은 초인적 영웅도 아니다. 끈질기게 쫓기고 판단을 그르치는 실수 속에서 생존을 이어가는 현실적 인간이다. 그를 쫓는 연방 보안관(토미 리 존스) 역시 자신의 직업윤리에 따라 움직이는 합리적 인물이다. 관객은 '이럴 수도 있겠다'는 감각 위에서 끝까지 긴장을 유지한다. 이 영화의 긴장은 이렇게 액션이 아니라 개연성에서 생성된다.


'설득'의 스릴과 '스타일'의 스릴[슬레이트] 영화 '도망자' 스틸 컷

'조각도시'가 긴장을 만들어내는 방식은 다르다. 누명은 마찬가지로 구조적 범죄에서 출발한다. 국가 권력과 대기업, 수사기관 등이 얽혀 있다. 그러나 사건은 '도망자'처럼 현실의 논리를 차근히 밟아가지 않는다. 허구적 장치와 과잉된 음모가 빠른 속도로 투입되고, 증거는 극적으로 뒤집힌다. 인물들은 현실보다 한발 빠르게 움직이며, 작동 원리가 충분히 설명되지 않는 권역의 손길이 곳곳에서 개입한다.


'조각도시'는 이 허구의 틈을 '스타일'로 덮는다. 사실성의 공백을 시각적 쾌감과 속도로 치환하고, 개연성을 따질 틈 없이 관객을 다음 장면으로 끌려간다. 그 대가로 현실의 질감은 희생되고, 권력과 자본이 진실을 조작하는 과정은 편의적으로 배치된다. 이 전략을 무력한 선택이라고 볼 수는 없다. 개연성을 덜어낸 대신, 오늘날 스트리밍 환경에 최적화된 리듬을 포착하기 때문이다.


이 같은 구성은 우연이 아니다. OTT 플랫폼은 이용자의 체류 시간을 최대화하도록 설계돼 있다. 신경과학 연구에 따르면 도파민은 '쾌락'이 아니라 '기대'를 강화하는 물질에 가깝다. 보상이 확정되지 않은 상태가 길어질수록 반응은 더 커진다. 클리프행어는 이 기대 상태를 끊임없이 연장하는 장치다.


'설득'의 스릴과 '스타일'의 스릴[슬레이트] 디즈니+ '조각도시' 스틸 컷

'조각도시'는 이런 환경에 맞춰 설계된 작품이다. '도망자'가 극장이라는 제한된 시간 안에서 완결된 긴장을 만들었다면, 이 시리즈는 연속 시청을 전제로 한 '중독형 스릴'을 구축했다. 일부 OTT가 최근 주간 공개 방식으로 되돌아가는 것도 같은 흐름이다. 전 편을 한꺼번에 풀면 단기간 소모로 끝나지만, 주차별 공개는 반복 접속과 추가 소비를 끌어낸다.


그렇다면 질문이 남는다. 스타일과 속도는 과연 개연성을 어디까지 대신할 수 있을까. 더 나아가 도파민 분비를 극대화하도록 설계된 중독성 구조는 '좋은 스토리텔링'으로 불릴 수 있을까. '조각도시'는 속도와 통쾌함에서는 분명 성과를 거뒀다. 시청자는 다음 편을 누르며 자정을 넘긴다. 그러나 시리즈가 끝난 뒤 남는 것은 무엇인가. 인물의 선택과 사건의 논리일까, 아니면 '재미있었다'는 감각적 잔상일까.


지금 뜨는 뉴스

AD

'설득'의 스릴과 '스타일'의 스릴[슬레이트] 디즈니+ '조각도시' 스틸 컷

클리프행어와 속도전은 시청을 멈추지 못하게 만들지만, 그것이 곧 깊은 만족으로 이어지는 것은 아니다. 좋은 작품은 다음 회차를 보지 않아도 다음 시즌을 기다리게 만든다. 그 힘은 속도가 아니라, 이야기에 대한 신뢰에서 나온다. '이 이야기는 얼마나 믿을 만한가.' 이 질문 앞에서는 여전히 30년 전의 영화 '도망자'가 더 단단하게 서 있다. 그것이 시간을 견디는 이야기와 지금 당장 소비되는 이야기의 차이다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

18:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기