광주 광산구 첫 시립도서관 ‘하남도서관’ 문 열다

광주 4번째 시립도서관

‘1자치구 1도서관’ 체계 완성

내년 1월 정식 운영 예정

광주 광산구 첫 시립도서관인 하남도서관이 9일 문을 열었다. 이로써 광주는 북구·남구·동구에 이어 '1자치구 1시립도서관' 시대를 맞이했다.

광주시는 총사업비 292억원(국비 107억원, 시비 185억원)을 들여 연면적 6,916㎡, 지하 1층~지상 4층 규모의 시립하남도서관을 건립했다. 이날 개관식과 함께 시범 운영이 시작됐으며 정식 운영은 내년 1월부터다.

개관식에는 강기정 시장, 박병규 광산구청장, 지역 주민 등 100여 명이 참석했다. 행사는 경과보고, 기념사·축사, 팝페라 축하공연, 메시지 카드 이벤트, 테이프 커팅, 시설 순회 등으로 진행됐다.

종합자료실·열람실·어린이실을 기반으로 어린이문화교실, 강좌실, 다목적실 등을 갖춘 하남도서관은 독서교육, 문화교양, 역량개발 프로그램을 운영할 계획이다. 시범 운영 기간에는 대출·반납은 제한되지만 열람과 전시 관람 등은 가능하다.

개관을 기념해 오는 12월31일까지 크리스마스 포토존, 지역 화가 작품전, 겨울 주제 어린이 도서 전시, 그림책 '크리스마스 선물' 삽화 전시, 노벨문학상 추천 도서 안내 등 다양한 프로그램이 마련된다. 자세한 내용은 시립도서관 누리집을 통해 확인할 수 있다.





강기정 시장은 "하남도서관 개관으로 '1자치구 1시립도서관' 시대가 열렸다"며 "주민들이 책과 문화를 즐기고 하남동이 지식과 문화의 새로운 중심지로 도약할 수 있도록 정성을 기울이겠다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

