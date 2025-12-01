김시우, 마스터스 무대가 보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

DP월드투어 호주오픈 3위 세계랭킹 47위

연말까지 세계랭킹 50위 이내 진입 시 출전

마스터스 최고 성적 2021년 공동 12위

미국프로골프(PGA) 투어 통산 4승 챔피언인 김시우가 2026년 마스터스 출전 가능성을 부풀렸다.

그는 9일(현지시간) 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 지난주보다 7계단 오른 47위에 자리했다. 지난주 호주 멜버른에서 끝난 DP월드투어 호주오픈에서 3위를 차지해 세계랭킹을 50위 안쪽으로 끌어 올렸다.

김시우가 세계랭킹 47위로 올라서며 내년 마스터스 출전 가능성을 높였다. AFP연합뉴스

김시우는 호주오픈 3위 성적으로 2026년 메이저 대회 디 오픈 출전권을 획득했고, 2년 만의 마스터스 복귀 가능성도 키웠다. 올해 연말까지 세계랭킹 50위 이내에 머물 경우 내년 4월 꿈의 무대인 마스터스에 등판할 수 있다.





2017년부터 2024년까지 8년 연속 마스터스에 나선 김시우는 올해에는 마스터스 출전 자격을 얻지 못했다. 마스터스 개인 최고 성적은 2021년 공동 12위다. 메이저 대회에서는 올해 미국프로골프협회(PGA) 챔피언십 공동 8위가 가장 좋은 성적이다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

