‘경영인의 나눔·책임·지혜’… 신라대, 희창물산 권중천 회장 명예경영학박사 학위 수여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신라대학교(총장 허남식)가 희창물산 권중천 회장에게 명예경영학박사 학위를 수여했다.

왼쪽부터 신라대 허남식 총장, 희창물산 권중천 회장. 신라대 제공

AD

이날 신라대 항공관에서 허남식 총장, 양재생 부산상공회의소 회장, 김영섭 前 부경대 총장, 권중갑 스탠포드호텔 회장, 이장호 前 BNK금융그룹 회장, 최삼섭 대원플러스건설 회장, 구정회 부산적십자사 회장, 박사익 민주평통 부산지역회의 부의장, 신라대 최고경영자과정 8기 이승규 원우회장, 정용표 케이에이엠 대표이사, 전희충 대웅이티 대표 등 250여명의 지역 각계 인사가 참석한 가운데 명예박사 학위 수여식을 개최했다.

신라대는 고등교육법에 따라 학술과 문화의 진흥에 특별한 공헌이 있거나 인류사회 또는 지역, 국가 발전에 기여한 자에 대해 명예박사 학위를 수여하고 있다.

학위를 받게 된 권중천 회장은 1983년 희창물산에 입사해 1993년 대표이사에 오른 뒤 중동 한국건설 현장과 교민시장, 현지 로컬시장에 원활한 식자재 공급 체계를 마련하며 한국식품의 해외시장 진출 기반을 구축했다.

또 전국 농수산물 산지와 수협과의 계약생산·직거래 시스템을 통해 한국 농수산물 수출 확대와 국내 농수산물 가격 안정, 농수산가 소득 증대에 기여해왔다.

특히 부산·경남 지역 수산물 수출을 위한 '10 Million Club'의 대표로 활동하며 한국농수산식품유통공사와 협력해 신흥시장 수출 확대에 힘써왔으며, 이러한 공로로 △금탑산업훈장(2022년) △1억불 수출탑(2021년) ▲대한민국 해양대상(2017년) 등을 수상했다.

또 부산아시안게임 후원을 비롯한 매년 불우이웃돕기 성금 모금, '사랑의 연탄나누기 행사', 지역 내 복지시설 식품지원 등 사회적 약자, 소외계층을 대상으로 다양한 봉사·지원 활동과 각종 장학회 지원사업에 동참해 지역 발전에 공헌하고 있다.

신라대는 희창물산 권중천 회장의 경제발전과 사회공헌 공로를 높이 평가해 명예경영학박사 학위를 수여했다.





AD

신라대 허남식 총장은 "한국의 식품 산업 발전을 위한 헌신과 지역사회에서, 많은 나눔의 실천으로 사회적 책임을 다하고 계시는 권중천 회장님을 명예경영학박사로 모시게 된 뜻깊은 자리"라며 "오늘을 계기로 지역사회와 국가 경제 발전은 물론, 신라대 동문으로서 대학의 발전에 많은 성원을 보내주시길 바라며, 학위 영득을 진심으로 축하드린다"고 축하의 인사를 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>