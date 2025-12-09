이철우 경북지사 "대기업 이전 등 정부 약속 있다면 TK행정통합 앞장"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이대통령 행정 통합 제안

페이스북 통해 입장 밝혀

이철우 경북지사는 9일 "정부가 대기업 이전 등 낙후지역에 대한 정부의 확실한 약속이 있다면 대구경북이 통합에 나서겠다"고 밝혔다.

이 지사는 이날 페이스북을 통해 "이재명 대통령께서 대구경북 통합과 관련해 '이럴 때가 찬스'라고 하니 제가 제안드란다"며 이런 입장을 밝혔다.

이철우 경북지사

이 지사는 "1963년 부산, 1981년 대구, 1986년 광주 등 지방행정을 도와 직할시로 분리했던 결정은 행정편의주의에 따른 것으로 지금 돌아보면 잘못된 판단이었다. 노른자와 흰자를 분리하듯 쪼개져서 지역 경쟁력을 약화시키고 수도권 집중을 가속화 했다"고 말했다.

이 지사는 또 "이 세계는 도시권 경쟁 시대이다. 프랑스는 2016년에 22개 레지옹을 13개로 통합했다. 우리도 광역연합 형태로는 안되고, 지방을 인구 500만 단위로 모두 통합하는 국가의 행정체계 개편이 일반법으로 추진돼야 한다"며 "지난 11월 중앙지방협력회의에서 윤호중 행안부 장관은 광역행정 통합을 위한 일반법을 준비 중이라고 답했다"고 전했다.

하지만 성공의 열쇠는 낙후 지역 문제를 해결할 균형발전 방안을 국가가 선제적으로 제시하는 것이라고 이 지사는 주장했다. 쉽게 말해 TK, PK, 호남, 충청 단위로 통합시 대기업 그룹을 하나씩 옮길 수 있는 담대한 전략이 필요하다는 것이다.

이 지사는 "2020년과 2024년 2차례에 걸쳐 대구경북 통합을 시도하며 제가 확인한 것은 가장 큰 걸림돌이 바로 '균형발전' 문제라는 점이다. 특히 경북 북부지역에서는 '대구에 흡수될 것'이라는 우려가 커 반대 여론이 높다"며 "이는 대구경북만의 문제가 아니라, 앞으로 다른 지역이 통합을 논의할 때도 반드시 부딪치게 될 공통 과제일 것이다"고 말했다.

이 지사는 이어 "광역행정 통합이 성공하려면 국가가 책임지고 낙후지역 발전을 지원하겠다는 확실한 약속, 통합을 모두의 성공으로 이끌겠다는 분명한 청사진이 먼저 제시하지만 현실은 정부와 여당이 내년 예산안에서 대구경북통합신공항 예산을 단 한 푼도 반영하지 않았다"고 우려했다.

경북 북부권이 오래도록 요구해온 5축 고속도로, 고속철도, 남북9축 고속도로 등 핵심 SOC 사업에도 아직 아무런 응답이 없다고 밝힌 이 지사는 "이런 문제는 지역이 스스로 해결할 수 없으며 국가 차원의 결단과 제도적 뒷받침 없이는 불가능하다"고 강조했다.

이 지사는 "대기업 이전 등 낙후지역을 위한 실질적 조치들이 가능해야 함께 잘되는 미래전략이 된다. 말로 '찬스'를 이야기할 수는 있지만, 실제 찬스는 "실천"으로 만들어지는 것이다"며 이제 대통령과 정치권이 결단하고 실천할 찬스라고 촉구했다.

이 지사는 "국가적 약속이 확고하다면, 대구경북은 누구보다 먼저 통합을 추진할 준비가 되어 있는 만큼 시도민 모두가 공감하며 나아갈 수 있다"고 약속했다.





이 지사는 "통합된 대구경북은 북유럽 국가와 비슷한 500만 인구, 세계 5~60위권 국가와 비슷한 200조원의 총생산을 가진 바다, 강, 산, 대도시, 산업도시, 역사문화도시가 어우러진 곳으로 포항권·구미권·대구권·안동권이 동서남북 축을 이루며 국제공항과 항만의 투포트(two-port) 관문으로 세계로 뻗어나가 신성장 광역경제권으로 도약해 새로운 대한민국을 앞장서 보일수 있다"며 "이번 경주 APEC을 역대 최대 성공적으로 치렀던 것처럼 국가균형 발전을 이루는데도 모범을 보이겠다"고 다짐했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

