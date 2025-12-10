본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국산 NPU, 'K-Perf'로 글로벌 경쟁력 확보 시동

김종화기자

입력2025.12.10 10:00

시계아이콘01분 30초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내 인공지능 반도체 산업이 대규모 정부 지원과 함께 수요-공급 기업 간의 협력을 통해 국산 신경망처리장치의 조기 상용화와 글로벌 경쟁력 확보에 본격적으로 나선다.

이를 통해 수요 기업들은 국산 NPU 도입 시 필요로 했던 구체적인 성능 데이터를 수월하게 확보할 수 있게 돼 수요-공급기업 간의 협력이 대폭 확대될 것으로 기대된다.

협의체는 공동선언문을 통해 K-Perf 지표를 국산 NPU 성능 고도화와 현장 중심의 레퍼런스 확보를 위해 적극 활용하기로 합의했다.

닫기
뉴스듣기

수요-공급기업 손잡고 국산 AI반도체 성능지표 첫 발표...조기 상용화 박차

국내 인공지능(AI) 반도체 산업이 대규모 정부 지원과 함께 수요-공급 기업 간의 협력을 통해 국산 신경망처리장치(NPU)의 조기 상용화와 글로벌 경쟁력 확보에 본격적으로 나선다. 특히 국내 환경에 최적화된 '공동성능지표(K-Perf)'를 발표하고 관련 협의체를 출범시키며, 그동안 국산 NPU 도입의 걸림돌이었던 객관적인 성능 데이터를 확보하는 데 주력할 방침이다.


과학기술정보통신부는 10일 서울 롯데호텔에서 산·학·연 주요 관계자 150여 명이 참석한 가운데 '2025 AI반도체 미래기술 컨퍼런스'를 개최하고, 이런 내용의 국산 AI 반도체 로드맵과 성과를 공유했다.

국산 NPU, 'K-Perf'로 글로벌 경쟁력 확보 시동 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지난 1일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2025 인공지능(AI) 해킹방어대회에서 축사하고 있다. 연합뉴스 제공
AD

이날 컨퍼런스의 주요 성과 중 하나는 산업계 주도로 마련된 'K-Perf 협의체'의 출범과 공동성능지표 'K-Perf'의 발표다. 퓨리오사AI, 리벨리온, 하이퍼엑셀 등 팹리스 기업과 네이버클라우드, KT클라우드, 카카오엔터프라이즈 등 주요 CSP(클라우드 서비스 제공자), LG AI연구원 등 15개 수요·공급기관 및 유관기관이 참여하는 이 협의체는 국산 NPU 성능의 객관성을 확보하고 현장 확산을 지원하는 역할을 맡는다.


'K-Perf'는 기존의 이론적인 성능 지표를 넘어, 수요 기업이 제시한 다양한 서비스 환경을 고려해 측정 모델, 조건, 지표를 세분화한 것이 특징이다. 이를 통해 수요 기업들은 국산 NPU 도입 시 필요로 했던 구체적인 성능 데이터를 수월하게 확보할 수 있게 돼 수요-공급기업 간의 협력이 대폭 확대될 것으로 기대된다. 협의체는 공동선언문을 통해 K-Perf 지표를 국산 NPU 성능 고도화와 현장 중심의 레퍼런스 확보를 위해 적극 활용하기로 합의했다.


2500억 원 투입, 26종 제품 개발·고도화 성과

과기정통부는 올해 연구·개발(R&D)과 실증·사업화 지원에 총 2500억 원 이상을 투자하며 국산 AI반도체의 조기 상용화를 집중 지원했다. 특히 1·2차 추경을 통해 실증·사업화 예산을 대폭 증액(794억 원)하며, 16개 기업의 국산 NPU 관련 26종의 제품 개발 및 고도화를 성공적으로 지원했다.


이날 간담회에 참석한 기업 관계자들은 정부의 추경 사업이 국산 NPU 사업화에 실질적인 도움이 됐으며, 상용화 기간 단축과 글로벌 진출에 크게 기여했다고 강조했다. 성과 전시 부스에서는 2PF급 차세대 국산 NPU 개발 성과와 독자 AI 파운데이션 모델과 국산 NPU 간 상용화 수준의 최적화 사례 등이 공개되며 우리 기술력의 우수성을 입증했다.


이와 함께, AI반도체 산업 발전에 기여한 유공자 6명에 대한 부총리 표창 수여식도 진행되었다. 오진욱 리벨리온 CTO, 김한준 퓨리오사AI CTO, 서웅 딥엑스 이사 등이 표창을 받았으며, AI반도체 경진대회 대상은 자충수팀(서울과기대)이 수상했다.


개막식 이후 이어진 발표 세션에서는 국내외 최고 전문가들이 모여 AI반도체 기술 트렌드와 산업 동향을 공유했다. 특히 초청 강연에서는 엔비디아와 SK하이닉스가 AI 반도체와 메모리 관점에서 AI 시대 반도체 시장의 미래를 전망하는 발표를 진행해 이목을 집중시켰다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 컨퍼런스와 K-Perf 발표는 국정과제인 '초격차 AI 선도기술·인재 확보'를 실현하는 중요한 분수령이 될 전망이다. 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관은 "국가 AI대전환을 뒷받침하는 핵심 인프라가 바로 AI반도체"라며 "저전력 국산 AI반도체의 고도화를 집중 지원하고, 팹리스 기업들이 크게 도약할 수 있도록 적극 지원하여 전 국민이 비용 부담 없이 AI 서비스를 활용할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기