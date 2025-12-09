목포시, 겨울철 동파예방 총력

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수도시설 점검·24시간 상황실 가동

전남 목포시가 겨울철 한파로 인한 수도시설 동파 피해를 막기 위해 사전 점검과 보온 조치를 시민들에게 적극 당부했다.

시는 "아직 강추위가 본격화되지는 않았지만, 기온이 떨어지는 시기에는 동파 예방이 무엇보다 중요하다"며 "동파는 복구까지 시간이 걸리는 만큼 사전 대비가 가장 효과적인 방법"이라고 강조했다.

동파 예방을 위해서는 수도계량기함 내부와 외부 노출 수도관을 헌옷·스티로폼 등 보온재로 감싸 바람 유입을 차단해야 하며, 계량기함 덮개가 제대로 닫혀 있는지 수시 점검하는 것이 필요하다. 수도관이 얼었을 경우에는 미지근한 물로 천천히 해동해야 하며, 뜨거운 물을 부어 파손되는 사고를 막아야 한다고 안내했다.

시는 시민 불편을 최소화하기 위해 내년 3월 15일까지 '24시간 동파민원처리 상황실'을 운영하고 있으며, 동파 발생 시 즉각 조치가 가능하도록 대응체계를 갖췄다.





시 관계자는 "동파는 예방을 철저히 하면 대부분 막을 수 있다"며 "안정적인 겨울철 수돗물 공급을 위해 시민들의 관심과 점검을 당부드린다"고 말했다.





