'진도 곱창김 팝업' 서울 성수동에 뜬다

10~20대 겨냥 체험형 홍보 전개

진도군 청사.

전남 진도군이 서울 성수동에서 '진도 곱창김 팝업스토어'를 12일부터 14일까지 운영하며 젊은 소비층과의 접점을 넓힌다고 9일 밝혔다.

팝업스토어는 연무장길 99에 위치한 복합문화공간 '디 에이(D.AY)'에서 열리며, 전통 양식 기술이 살아 있는 국내 최대 곱창김 산지인 진도 김의 매력을 현대적 감성으로 풀어낸다는 계획이다.

이번 행사는 '2024년 김산업 진흥구역 지정'에 따른 브랜드 경쟁력 강화 사업의 일환으로 기획됐으며, 소비시장의 핵심으로 떠오른 1020세대가 직접 보고·만지고·체험할 수 있는 방식으로 구성됐다.

홍보 공간은 '테토김, 에겐밥'을 콘셉트로 자기관리와 건강을 중시하는 MZ세대의 라이프스타일을 반영했다. 현장에서는 ▲김 바벨 들기 ▲사이클 에너지 충전 등 색다른 체험 프로그램으로 '건강한 진도 김'을 강조하고, 원초의 질감과 두께를 직접 느껴볼 수 있는 원초 체험존도 마련된다.

또한 김산업 진흥구역 사업을 통해 개발된 신제품들이 함께 전시돼 진도 김의 다양성과 브랜드 이미지를 강화하는 데 힘을 싣는다.

군 관계자는 "성수동 팝업스토어는 진도 곱창김의 우수한 품질을 세련된 방식으로 전달하는 새로운 시도"라며 "소비자 반응을 기반으로 감각적인 홍보 전략을 지속 추진하겠다"고 말했다. 이어 "이번 행사가 진도 김의 가치를 높이고 관광 자원화로 확장되는 계기가 되길 바란다"고 덧붙였다.





한편 팝업스토어는 진도 김 시식과 다양한 체험 프로그램을 제공하며, 12일부터 14일까지 누구나 자유롭게 참여할 수 있다.





