무안군, 겨울재난 대응 본격 가동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제설장비 배치·보험 가입 독려 강화

무안군 청사.

AD

전남 무안군이 겨울철 대설·한파 등 자연 재난에 대비해 내년 3월 15일까지 겨울철 자연 재난 대책 기간을 운영하며 선제 대응체계를 가동한다.

군은 폭설 및 도로 결빙에 대비해 덤프 15대, 소형 제설차 11대, 살포기 등 제설 장비를 전면 배치하고 비상근무 체계를 점검했다. 또한 제설 전진기지 설치, 1,600여 톤의 제설제 확보, 취약 시설 점검 등 사전준비도 완료했다.

군은 올여름 집중호우 피해 사례를 계기로 풍수해보험·정책보험 가입을 적극적으로 홍보하며 주민들의 재해 대비 역량을 높이고 있다. 특히 농식품부의 '농업인 재해 예방조치 소홀 시 복구비 미지급' 방침과 '내 집·내 점포 앞 눈 치우기' 준수 사항 등을 안내해 군민 참여도를 높일 계획이다.

지난 7·8월 집중호우로 피해를 본 주민들에게는 지방세 감면, 재해복구 자금 융자 등 간접 지원이 제공됐으며, 특별재난지역(무안읍·일로읍·현경면) 주민들에게는 전기료 감면 혜택도 추가됐다. 그러나 일부 주민들이 지원 정보를 충분히 전달받지 못해 신청 과정에서 어려움을 겪은 사례도 확인됐다.

군은 이 같은 문제점을 분석해 재해 정보 전달 체계와 복구 행정의 미비점을 보완한다는 방침이다.





AD

나재철 무안군 안전총괄과장은 "여름철 집중호우 복구 과정에서 현장 대응 속도와 주민 안내의 중요성을 다시 확인했다"며 "이를 겨울철 대응체계에 적극적으로 반영해 보다 안전한 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>