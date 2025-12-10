배후항만 확 늘리고 설치선박도 추가…"해상풍력 연간 4GW씩 보급"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

범정부 해상풍력 인프라확충·보급 계획 발표

포항영일만항·새만금신항 등 지원 항만 확대

한화·한전 등은 WTIV 추가 건조

150조원 규모 국민성장펀드 활용 금융 지원

계약기간연장·물가연동·CfD 등 도입 검토

군작전성 검토 후 내년 1분기 해상풍력 입찰

전남 영광 낙월해상풍력단지에 설치된 해상풍력 발전기의 모습. 삼해이앤씨

정부가 배후 항만, 설치선박(WTIV) 등 인프라를 확대해 연간 4기가와트(GW) 용량의 해상풍력을 보급할 수 있는 기반을 마련하기로 했다. 해상풍력 입찰은 발전 허가를 받은 모든 사업자를 대상으로 군작전성을 검토한 뒤 내년 1분기에 실시한다. 장기적으로 계약기간 연장, 물가 연동, 차액정산계약(CfD) 제도 등 입찰 제도를 개편하기로 했다.

기후에너지환경부는 10일 오전 서울 여의도 이룸센터에서 '범정부 해상풍력 보급 가속 전담반(TF)' 2차 회의를 개최하고 관계부처 합동으로 이같은 내용의 '해상풍력 기반시설(인프라) 확충 및 보급 계획'을 발표했다.

이번 회의에서는 해양수산부, 국방부, 금융위원회 등 관계 부처와 국내외 개발사·제조사 등 산업계가 함께 참여한 가운데, 2035년까지 해상풍력을 누적 25GW 이상 보급하고 킬로와트시(kWh)당 발전단가를 150원 이하로 낮추기 위한 구체적인 실행방안을 논의했다.

전 세계 해상풍력 시장은 2024년 83GW에서 2034년 441GW로 확대될 전망이다. 반면 국내는 지원 기반시설 부족, 금융 조달의 어려움, 복잡한 인허가 절차, 주민 수용성 문제 등으로 인해 현재 0.35GW 규모만 상업 운전중이다.

이날 회의에서는 해상풍력 건설을 위한 핵심 기반 시설인 지원 항만과 설치 선박 확대, 금융 확충에 집중했다.

현재 실질적으로 해상풍력을 지원할 수 있는 항만은 목포신항 1곳뿐이다. 정부는 기존 항만 기능을 조정하고 신규 지원 부두 개발을 병행해 2030년까지 연간 4GW를 처리할 수 있는 항만 체계를 구축할 계획이다.

단기적으로 포항영일만항, 새만금신항 등의 지내력(지반이 물체의 하중을 안전하게 지탱할 수 있는 능력)을 보강해 해상풍력 건설을 지원할 수 있도록 기능을 확대할 계획이다. 장기적으로는 내년 초 해수부가 발표하는 제4차 전국항만기본계획에 인천항, 군산항 등 신규 해상풍력 지원 부두 개발 추진 계획을 반영하기로 했다.

2030년 이후에는 목포신항 이외에도 인천항, 군산항, 새만금신항, 해남화원산단, 포항영일만항, 울산항, 삼천포항이 해상풍력 배후 항만으로 기능을 수행할 전망이다.

해상풍력 발전기를 바다에 설치할 때 사용하는 설치선박도 민간과 공공의 투자를 유도해 2030년까지 15메가와트(㎿)급 4척 이상을 확보할 계획이다.

이와 관련, 한화는 20228년 6월 신안우이해상풍력 발전단지 투입을 목표로 15㎿급 설치선박을 건조하고 있다. 또 한국전력은 민간과 공동 출자해 2029년까지 15㎿급 설치선박을 건조하는 계획을 추진하고 있다.

현재 국내에 운영중인 설치선박은 현대프론티어호(10㎿급), 한산1호(10㎿급) 2척이다. 기후부는 2030년 이후 총 6척 이상의 설치선박을 확보해 연간 4GW를 보급할 수 있는 기틀을 마련하겠다"고 밝혔다.

금융 측면에서는 150조원 규모의 국민성장펀드 및 금융권 공동 출자로 조성한 미래에너지펀드 등을 활용할 계획이다. 산업·국민·신한·하나·우리·농협은행이 출자한 미래에너지펀드는 현재 1단계 펀드 1조2600억원의 조성을 완료했으며 내년중 1호 프로젝트에 대한 투자를 추진할 계획이다. 미래에너지펀드는 2030년까지 9조원을 조성할 계획이다.

기후부는 "보급 기반 확충을 통해 2030년까지 누적 10.5GW의 물량을 준공 및 착공하고 2035년까지는 누적 25GW를 보급할 수 있을 것"이라고 기대했다.

정부는 현재 발전사업허가를 받은 모든 사업단지를 대상으로 군작전성을 검토한 뒤 내년 1분기에 해상풍력 고정가격계약 경쟁 입찰을 추진하기로 했다. 입찰에서 사업자로 선정된 이후에 군작전성 검토로 인해 사업에 차질이 발생하는 것을 방지하기 위한 차원으로 풀이된다.

기후부는 또한 내년에 실시하는 경쟁 입찰의 유효 경쟁률을 2대1 이상으로 상향해 발전단가의 단계적 인하를 유도하겠다는 방침이다.



이와 함께 연구용역을 통해 고정가격 계약 기간을 현재 20년에서 25년으로 연장하는 방안, 신재생에너지공급의무화제도(RPS) 개편에 따른 물가연동 방식, 영국에서 해상풍력 단가 인하에 기여한 차액정산계약(CfD) 도입 등 입찰 제도 개편 방안을 검토하기로 했다.

기후부는 기업의 투자 예측 가능성을 높이기 위해 내년 상반기 '2035 해상풍력 장기 입찰 로드맵'을 발표한다. 입찰 물량은 업계 수요, 유효 경쟁률 등을 고려해 3년마다 수정, 재발표할 계획이다. 해상풍력 단지 인근에 에너지허브 구축을 통해 공용 송전망과 접속설비 중복을 해소하는 등 비용 절감도 추진한다.

정부는 해상풍력 사업 추진의 실행력을 강화하기 위해 국장급 조직인 '해상풍력발전추진단'을 신설하고 연내 조기 출범시킬 계획이다. 아울러, 내년 3월 관련 법의 시행에 맞춰 인허가 부담이 해소된 계획입지 선정에 착수하고, 2029년부터 계획입지 입찰을 진행할 예정이다. 이를 통해 평균 10년가량 소요되는 사업 기간을 6.5년 이내로 단축할 것으로 기대했다.





정부는 지역 수용성 확보를 위해 해상풍력 수익을 지역사회와 공유하는 '바람소득 표준 본보기(모델)'를 마련하는 등 주민 참여를 제도화할 계획이라고 밝혔다.





강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr

