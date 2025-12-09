220만 충남도민 "대전·충남 행정통합 특별법 즉각 제정하라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도청서 범도민 촉구대회 열려…김태흠 "충청권 초광역 통합이 국가 혁신의 출발"

김태흠 충남지사

대전·충남 행정통합 특별법 제정을 요구하는 220만 충남도민의 한목소리가 모였다.

도는 9일 도청 문예회관에서 범도민 촉구대회를 열고 특별법의 조속한 국회 통과를 강력히 요구했다.

이날 행사에는 김태흠 지사를 비롯해 홍성현 충남도의회 의장, 시·군 단체장, 민관협의체, 직능·사회단체, 도민 등 1800여 명이 참석했다.

정재근 대전충남 행정통합 민관협의체 공동위원장은 '대전충남 행정통합은 정부 균형발전 전략과 부합하는 실효적 초광역 모델'이라고 주장했다.

바르게살기운동충청남도협의회 등 7개 단체는 220만 충남도민과 140만 대전시민의 뜻을 담은 결의문을 낭독하며 특별법 제정을 촉구했다. 참석자들은 대전·충남 지도를 퍼즐로 맞추는 상징 퍼포먼스를 통해 통합 의지를 나타냈다.

김태흠 지사는 "이제는 전국을 5∼6개 권역으로 재편하는 초광역 발전모델로 대수술이 필요하다"며 "대전·충남이 먼저 시작해 장차 세종·충북까지 하나된 충청권으로 나아가야 한다"고 밝혔다.

이어 "대통령도 행정통합 필요성에 공감했다"며 "국회가 더 이상 특별법 논의를 미뤄서는 안 된다"고 강조했다.

지난 10월 발의된 '대전충남특별시 설치 및 경제과학수도 조성을 위한 특별법안'은 현재 국회 행정안전위원회 심사를 앞두고 있다.





내년 지방선거에서 첫 통합시장을 선출하기 위해서는 특별법의 조속한 본회의 처리가 필요한 상황이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

