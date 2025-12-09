한국남동발전, 진주서 '사랑의 김장나눔' 봉사활동 펼쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국남동발전은 9일 경남 진주 소재 대한적십자사 서부봉사관에서 관내 취약계층을 위한 사랑의 김장담그기 봉사활동을 펼쳤다.

한국남동발전, 사랑의 김장나눔 행사.

이 날 행사에는 유재용 한국남동발전 동반상생처장을 비롯한 KOEN 나눔봉사단과 대한적십자사 봉사회 진주시협의회원 등 60여명이 참여했다. 직접 절임배추에 양념을 버무려 김장을 하고 정성스럽게 포장하며, 김장김치를 준비하는 데 일손을 보탰다.

이번 행사는 경제적 부담으로 직접 김치를 담그기 어려운 이웃들의 건강하고 따뜻한 겨울을 날 수 있도록 먹거리 제공을 위해 마련됐다. 총 2260㎏의 김장김치를 담가 다문화 가정, 홀몸 어르신 등 진주시 취약계층 300세대에 전달했다.

유재용 한국남동발전 동반상생처장은 "정성껏 마련한 김장김치가 추운 겨울을 앞둔 이웃에게 힘이 되고 따뜻한 마음을 함께 나눌 수 있었다"며, "앞으로도 지역사회에 다양한 맞춤형 사회공헌활동을 이어가겠다"고 말했다.





대한적십자사 관계자는 "차가운 날씨 속에서도 어려운 이웃을 위해 따뜻한 손길을 전해준 한국남동발전 덕분에 따뜻한 겨울을 날 수 있게 됐다"며 감사함을 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

