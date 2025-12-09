SRT 개통 9주년, 이용객 2억명 넘게 태웠다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해 하루 평균 7만명 이용

수서고속철(SRT) 운영사 에스알(SR)은 9일 개통 9주년을 맞아 누적 이용객이 2억500만 명을 넘어섰다고 밝혔다. 이는 2016년 12월 9일 첫 개통 이후 9년 만에 달성한 성과다.

에스알에 따르면 9년 동안 승객들이 SRT를 타고 이동한 거리를 모두 더하면 455억㎞다. 지구가 태양 둘레를 한 바퀴 도는 거리의 약 48배에 해당하는 수준이다.

연도별로 보면 2016년 개통 첫해 100만명으로 시작해 2019년 2397만명까지 꾸준히 증가했다. 코로나19로 2020년(1715만명)과 2021년(1956만명) 주춤했지만, 이후 다시 늘어 지난해 2669만명을 기록했다. 올해는 8일 누적 기준 2433만명이 이용했다.

하루 평균 이용객으로 따지면 개통 1년 만인 2017년 5만3000명 수준에서 2019년 6만5000명대까지 올랐다가 코로나 기간 4만~5만명대로 떨어졌다. 그러나 2022년 사회적 거리두기 해제 이후 다시 회복해 올해는 7만920명을 기록 중이다.





심영주 에스알 대표이사 직무대행은 "9년간 국민 사랑으로 SRT가 달려올 수 있었다"며 "안전하고 편리한 고속열차 서비스를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

