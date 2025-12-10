본문 바로가기
차우철 롯데마트·슈퍼 대표 "국내 본업 강화·해외 사업 확대"…'파트너스 데이' 성료

이민지기자

입력2025.12.10 06:00

해외 사업 확대 통해 지속 성장 도모
내년 상반기 '제타 스마트센터 부산' 가동
온라인 그로서리 사업 본격화

롯데마트와 슈퍼는 지난 9일 롯데마트 제타플렉스 잠실점 내 보틀벙커 비스트로에서 '2026 롯데마트&롯데슈퍼 파트너스 데이'를 개최하고 성황리에 마무리했다고 9일 밝혔다.

차우철 롯데마트·슈퍼 대표 "국내 본업 강화·해외 사업 확대"…'파트너스 데이' 성료 보틀벙커 비스트로에서 진행된 '2026 롯데마트&롯데슈퍼 파트너스데이'에 참석한 차우철 롯데마트·슈퍼 대표이사의 모습. 롯데마트 제공.
올해로 4회째를 맞은 '파트너스 데이'는 빠르게 변화하는 유통 환경 속에서 파트너사와의 협력 관계를 더욱 공고히 하고, 지속 가능한 동반 성장 체계를 확립하기 위해 마련한 파트너사 초청 간담회다.


행사는 차우철 롯데마트·롯데슈퍼 신임 대표이사가 직접 주관했으며, 주요 파트너사의 CEO 및 임원이 참석했다. 차우철 대표는 첫 공식 간담회에서 파트너사의 지속적인 협력에 감사의 뜻을 전하며, 신뢰 기반 협업 관계를 이어가겠다는 의지를 밝혔다. 이어 내년도 롯데마트와 슈퍼의 주요 사업 방향과 추진 계획을 공유했다.


그동안 롯데마트와 슈퍼는 ▲그로서리 사업부 통합 시너지 강화 ▲신선·PB 중심의 상품 경쟁력 제고 ▲식료품 특화형 점포 확대 등을 중심으로 본업 경쟁력을 다져왔다. 내년에는 이러한 전략을 기반으로 국내 시장 경쟁력을 한층 높이는 동시에, 성장 잠재력이 큰 해외 사업과 온라인 그로서리 사업 확대를 통해 새로운 성장 동력을 확보할 계획이다.


해외에서는 K푸드를 중심으로 한 그로서리 전문점 전략을 강화해 차별화된 글로벌 경쟁력을 구축한다. 롯데마트가 진출한 베트남과 인도네시아는 높은 경제성장률과 인구 증가로 중산층이 빠르게 확대되는 유망 시장으로, 현지 소비 트렌드에 맞춘 점포 리뉴얼과 K푸드 중심 상품군 확대를 통해 시장 내 입지를 꾸준히 강화하고 있다. 특히 올해 인도네시아 발리점을 도매와 소매 기능을 결합한 하이브리드 형태로 리뉴얼해 의미 있는 성과를 거뒀으며, 이를 기반으로 국내 우수 파트너사의 해외 동반 진출을 확대해 현지에서의 협력 구조를 더욱 강화할 계획이다.


또한 PB상품의 수출 확대를 통해 새로운 수익원을 창출하고, 파트너사에는 안정적인 판로 확대 기회를 제공할 방침이다. 특히 동남아와 중동 지역에서 급성장 중인 할랄 시장 진입을 위한 인증 지원을 확대해, PB 파트너사의 글로벌 경쟁력 제고를 지원한다.


국내에서는 내년 상반기 첨단 자동화 물류센터 '제타 스마트센터 부산' 가동을 통해 온라인 그로서리 사업을 본격화한다. 해당 센터에는 영국 오카도의 스마트 플랫폼(OSP)이 적용돼 상품 변질, 품절, 누락, 오배송 등 기존 온라인 장보기의 불편 요소를 근본적으로 개선하고, 배송 품질과 고객 만족도를 대폭 높일 예정이다.


롯데마트는 올해 4월 AI 기반 온라인 장보기 앱 '롯데마트 제타(ZETTA)'를 선보이며 고객 맞춤형 신선 장보기 환경을 구현했다. 향후 '제타 스마트센터 부산' 가동을 통해 오프라인의 신선 경쟁력과 온라인의 편의성을 결합함으로써, 고객과 파트너사 모두에게 혁신적인 유통 경험과 가치를 제공하는 새로운 성장 모델을 완성해 나갈 계획이다.


차우철 롯데마트·슈퍼 대표이사는 "급변하는 리테일 환경에서 파트너사와의 신뢰를 기반으로 한 협력 관계는 무엇보다 중요한 자산"이라며 "앞으로 국내 본업 경쟁력을 강화하고, 성장 잠재력이 높은 해외 사업을 확대해 동반 성장의 기회를 넓혀 나가겠다"고 말했다.




이민지 기자 ming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

