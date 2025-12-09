BNK부산은행·주택금융공사, ‘부산 주택연금 활성화’ 맞손

전담 거점점포 운영·전산 연계·전문인력 교육… 고령층 노후 안정 지원 강화
BNK부산은행(은행장 방성빈)은 지난 8일 오후 본점 대회의실에서 한국주택금융공사와 '부산지역 주택연금 활성화'를 위한 상호협력 업무협약을 체결했다.
이 협약은 고령층의 안정적 노후 준비를 지원하기 위한 것으로, 양 기관은 ▲부산지역 주택연금 전담 거점점포 운영 ▲전산 연계 프로그램 도입 ▲전문인력 교육 프로그램 추진 등 주택연금 이용 편의와 서비스 품질을 높이는 협력 체계를 구축하기로 했다.
부산은행은 고객 상담부터 신청까지 전 과정을 간소화하고, 주택연금 이해도를 높일 수 있는 안내·교육을 강화해 노후생활 안정에 실질적인 도움이 되는 금융서비스 제공에 나설 계획이다.
방성빈 부산은행장은 "주택연금은 고령층과 중장년층의 경제적 부담을 덜어주는 중요한 제도"라며 "보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 적극 지원하겠다"라며 "연령대별 특성을 반영한 다양한 금융지원 프로그램을 확대해 지역사회에 기여하겠다"고 말했다.
영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
