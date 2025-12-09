구미시－㈜에스알, 'SRT 행복드림카' 운영 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교통취약계층 이동편의 강화

농촌상생·지역경제 활성화 협력 확대

경북 구미시는 9일 SRT 운영사 국민철도 ㈜에스알(대표이사 직무대행 심영주)과 'SRT행복드림카' 운영을 통한 교통취약계층 지원 및 농촌 상생, 지역경제 활성화를 위한 업무협약을 체결했다.

'SRT 행복드림카'는 수도권 상급 의료기관에 대한 접근성을 개선하기 위한 이동 지원 서비스다. 구미시는 차량 도입을 통해 시민들의 이동 편의성과 돌봄 접근성을 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이번 협약으로 구미시는 ㈜에스알로부터 ▲SRT 행복드림카 구입비 3700만원 ▲농어촌상생협력기금 활용 농가소득증대를 위한 신제품 개발비 710만원 ▲중소기업기술마켓 연계를 통한 제품지원 1980만원 ▲어린이 환경교육 도서 200여 권을 지원받는다.

양 기관은 이를 기반으로 지역사회 참여 확대와 지역경제 활성화를 위한 공동사업을 지속해서 추진할 계획이다.

김장호 구미시장은 "이번 협약이 교통약자의 이동 여건 개선뿐 아니라 지역 상생과 경제 활성화로 이어지길 바란다"며 "철도 운영기관의 전문성과 경험이 다양한 지역 협력사업으로 확장되기를 기대한다"고 했다.





심영주 ㈜에스알 대표이사 직무대행은 "SRT 행복드림카가 구미시 교통약자의 이동권 보장과 삶의 질 개선에 도움이 되길 바란다"며 "협약을 계기로 구미시와 함께 지속가능한 지역 발전에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

