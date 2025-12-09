한화자산운용, 美 마시펜과 K컬처·라이프스타일 산업 글로벌 성장 위한 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한화자산운용은 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 열린 '아부다비 금융주간(ADFW) 2025' 현장에서 미국 투자사 마시펜 캐피털파트너스와 K컬처 및 라이프스타일 산업의 글로벌 성장을 함께 이끌기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 9일 밝혔다.

양사는 5억달러(한화 7000억원) 규모의 공동펀드 조성을 목표로 협력할 예정이다.

한화자산운용은 이번 협약을 통해 아시아 라이프스타일·소비재 산업의 성장 흐름에 맞춘 전략적 성장 투자 모델을 공동으로 개발하는 역할을 맡는다. 아시아 시장에서 축적해온 기업 분석 역량과 투자 구조 설계 경험을 기반으로, 유망 기업의 글로벌 확장을 지원하는 핵심 성장 자본 파트너로 참여할 계획이다.

한화자산운용과 마시펜은 K컬처의 글로벌 확산 속에서 아시아 라이프스타일 콘텐츠의 성장 잠재력에 주목할 계획이다.

한화자산운용은 한국이 보유한 콘텐츠·뷰티·엔터테인먼트 등 K-라이프스타일 분야에 있어 동서양의 문화와 자본을 잇는 전문성을 보유하고 있다. 현재 미주에서는 뉴욕과 샌프란시스코, 아시아에서는 싱가포르를 거점으로 글로벌 투자를 전개하고 있다. 이를 기반으로 급성장하는 문화·소비재 생태계에서 유망 기업을 발굴하고 글로벌 자본과 연결하여 한국과 아시아 기업의 스케일업을 돕는 혁신적인 새로운 투자 프레임워크를 구축한다.

마시펜은 글로벌 소비재·브랜드 분야에서 전문성을 갖춘 투자사로, 글로벌 엔터테인먼트 기업 및 뷰티 브랜드 등을 보유하고 있다.

한화자산운용 김종호 대표는 "K컬처와 라이프스타일 산업은 전 세계 소비자 트렌드를 이끄는 핵심 성장 분야"라며 "이번 MOU는 이러한 시장에서 아시아 기업이 글로벌로 도약할 수 있도록 양사가 협력 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다"고 말했다.

이어 "한화자산운용은 아시아 시장에서 축적해온 경험과 운용 역량을 바탕으로 한국과 아시아 유망 기업의 글로벌 진출을 안정적으로 지원해 나가겠다"고 강조했다.

마시펜 로비 로빈슨(Robbie Robinson) CEO는 "한국은 뷰티, 콘텐츠, 식품, 엔터테인먼트, 라이프스타일 등에서 글로벌 트렌드를 주도하는 아시아의 문화적 허브"라고 강조하며 "ADFW 2025에서 시작된 이번 협력을 기반으로, 아시아 지역의 혁신기업에 대한 투자 기회를 적극적으로 발굴해 나가겠다"고 말했다.





한화자산운용, 한화생명, 한화손해보험, 한화투자증권 등 한화 금융 계열사는 이달 8일부터 11일까지 열리는 ADFW 2025에 프리미어 파트너로 참여, 다양한 세션 및 네트워킹 미팅에 참여한다.

박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr

