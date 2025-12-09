BJFEZ, 전략품목 컨설팅 통해 규제·제도 개선 과제 발굴

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

커피·선박부품·청정연료



현장 애로 모아 정책과제

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)은 'BJFEZ 전략품목 신규사업화 컨설팅 지원사업'을 통해 커피, 선박부품, 청정연료(수소·암모니아) 등 전략품목과 관련된 규제·제도 개선 과제를 도출했다.

이 사업은 BJFEZ의 5대 전략품목인 △커피콩 △콜드체인 부품 △수소에너지 △선박용 기계부품 △로봇부속품을 중심으로, 구역 내·인근 기업의 신규사업 추진을 지원하고 현장의 애로사항을 정책과제로 체계화하기 위해 마련됐다.

경자청은 공모를 통해 전략품목 연관 6개 참여기업을 선정했다. 이후 기업이 직접 선택한 전문가와 1:1 방식으로 컨설팅을 진행하며 시장·수요 분석, 사업모델 구체화, 단계별 실행계획을 함께 설계했다.

이 과정에서 기업들이 반복적으로 제기한 제도·규제 문제를 별도로 정리해 개선과제로 묶어낸 것이 핵심 성과로 평가된다.

커피 분야에서는 원두의 카페인 성분함량 표시기준 해석이 불명확하다는 지적과, 자유무역지역·경제자유구역에서 커피 제조·가공·위탁가공을 추진할 때 적용되는 입주 범위, 과세·통관 기준이 지나치게 복잡하다는 문제가 제기됐다. 경자청은 이를 '카페인 성분함량 표시·인증 기준 정비', '자유무역지역 내 커피 제조·가공 제도 개선' 과제로 정리했다.

선박부품·물류 분야에서는 항만배후부지에 선박용 기계·부품의 전문 보관·관리가 가능한 스마트물류센터를 조성할 경우, 관련 인증기준과 입주·지원제도도 함께 설계돼야 한다는 의견이 나왔다.

또 암모니아 등 청정연료 분야에서는 선박용 연료·버너·보일러 관련 안전기준과 인증체계를 선제적으로 구축해 향후 IMO(국제해사기구) 기준과 국내 실증·사업화를 연계할 수 있는 기반 마련이 필요하다는 점이 공통적으로 도출됐다.

경자청은 이번 과제들을 '커피산업 활성화 TF', '글로벌 물류혁신 TF', '스마트수송기기 기획위원회' 등 구역 내 협의체 안건으로 상정해 구체화한다는 계획이다. 관련 논의 내용을 향후 관계부처 공모사업과 정책 제안으로 연계해 실행력을 높인다는 구상이다.





박성호 청장은 "이번 컨설팅은 단순한 사업계획 수립을 넘어 현장의 규제·제도 애로를 체계적으로 모아낸 데 의미가 있다"며 "TF·위원회와 연계해 기업들의 목소리가 실제 제도 개선과 국비사업으로 이어질 수 있도록 후속 지원을 강화하겠다"고 말했다.

부산진해경제자유구역청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

