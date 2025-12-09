무협, '한-우즈베키스탄 비즈니스 라운드테이블' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한-우즈베키스탄 정상회담 후속조치

우즈벡 잠시드 호자예프 부총리 초청

삼성전자·현대차 등 진출기업 25개사 참석

한국무역협회는 9일 서울 중구 소공동 롯데호텔에서 주한우즈베키스탄대사관과 공동으로 '한-우즈베키스탄 비즈니스 라운드테이블'을 열었다.

한국무역협회가 9일 서울시 중구 소공동 롯데호텔에서 주한우즈베키스탄대사관과 공동으로 개최한 '한-우즈베키스탄 비즈니스 라운드테이블'에서 윤진식 한국무역협회 회장이 개회사를 하고 있다. 한국무역협회

이날 행사는 지난 9월 제80차 국제연합(UN) 총회 참석을 계기로 진행된 한-우즈베키스탄 정상회담의 후속 조치로 마련됐다. 특히 잠시드 호자예프 우즈베키스탄 투자·산업·교역 담당 부총리가 참석해 우리 기업들의 애로 및 건의사항을 청취했다. 알리셰르 압두살로모프 주한우즈베키스탄대사를 비롯해 경제재무부·투자산업통상부·디지털기술부 등 7개 부처 차관과 우즈베키스탄 정부 사절단 등도 함께 자리했다.

우리 측에서는 윤진식 무협 회장, 이형일 기획재정부 제1차관을 비롯해 삼성전자, 현대자동차, 포스코인터내셔널 등 우즈베키스탄 현지 진출기업 25개사가 참석해 에너지·건설·정보통신(IT)·제조 등 다양한 분야에 대한 애로사항 및 협력 방안 등을 논의했다.

윤진식 회장은 개회사에서 "지난 정상회담에서 우즈베키스탄과 '특별 전략적 동반자 관계'로 나아가기로 한 만큼, 앞으로 다양한 분야에서 좋은 협력 기회가 창출될 것"이라며 "무협도 현지 정부 및 유관기관 등과 적극적으로 소통함으로써 우리 기업들의 현지 애로 해소를 지원하고 양국 간의 정책 및 제도적 협력을 촉진하는 데 힘을 보탤 것"이라고 밝혔다.





호자예프 부총리는 환영사에서 "우즈베키스탄은 기업 환경 개선 등 광범위한 개혁을 추진하며 지난 8년간 국내총생산(GDP)이 두 배 성장했고 한국 기업의 투자 확대에 힘입어 현지 한-우즈베키스탄 합작기업도 683개로 늘어났다"며 "향후 공급망, 재생에너지, 인프라·교통, IT 등 다양한 분야에서 양국 협력이 확대되길 희망하며 특히 고속철도·공항 건설 등 주요 프로젝트에 한국 기업의 적극적인 참여를 기대한다"고 화답했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

