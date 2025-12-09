파주시, ㈔한국건설감정사회와 노후 경로당 새 단장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장곡1리·봉일천5리 경로당 도배·외벽 도색 등 재능기부

경기 파주시는 지난 6일 ㈔한국건설감정사회와 장곡1리·봉일천5리 경로당에서 노후시설 환경개선 봉사활동을 실시했다고 9일 밝혔다.

파주시청 전경. 파주시 제공

이번 봉사활동은 지난 8월 파주시와 ㈔한국건설감정사회가 체결한 업무협약 이후로 어르신들의 주요 쉼터인 경로당의 안전성과 쾌적성을 높이기 위해 추진됐다.

환경개선 대상인 두 경로당은 시설 노후로 인한 벽지 오염, 외벽 균열 및 도장 박리 등 이용 불편이 꾸준히 제기되던 곳이다. ㈔한국건설감정사회는 도배, 외벽 도색은 물론 옥상 방수공사, 세면대, 발광다이오드(LED) 전등, 환풍기 교체 등 건축·설비·도장 분야 전문 인력을 투입해 내부 환경을 정비하고, 외관 미관을 개선하는 등 전반적인 보수 작업을 재능기부 방식으로 진행했다.

우은정 노인장애인과장은 이번 사업을 통해 "어르신들이 보다 쾌적하고 안전한 공간에서 여가와 휴식을 즐길 수 있게 됐다"라며 "앞으로도 ㈔한국건설감정사회를 비롯한 민간 전문 기관과의 협력을 확대해 노후 경로당 환경개선 사업을 지속적으로 추진하겠다"라고 밝혔다.





㈔한국건설감정사회 봉사단 일동은 "지역사회에서 오랜 시간 파주 발전을 위해 애써오신 어르신들께 작게나마 보답하는 마음으로 이번 봉사에 참여하게 됐다"며 "앞으로도 전문성을 살린 사회공헌 활동을 통해 파주시와 함께 따뜻한 지역공동체 조성에 힘을 보태겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

