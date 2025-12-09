외국인 매도에도 코스피 4100대 유지

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스닥은 상승 전환 마감

외국인의 매도세가 이어졌지만 코스피는 4100선을 유지하며 약보합 마감했다.

9일 코스피는 전날 대비 0.27% 내린 4143.55로 거래를 마쳤다. 4129.77로 약보합 개장 이후 별다른 등락 없이 4100선을 유지했다.

투자주체별로는 외국인 홀로 2100억원을 순매도했고 개인과 기관은 각각 1350억원, 141억원 순매수했다.

업종별로는 상승과 하락 업종 비율이 비슷했다. 금속(1.35%), 제약(1.20%), 비금속(1.16%), 오락·문화(0.86%), 운송장비·부품(0.79%) 등이 올랐다. 반면 전기·가스(-1.51%), 전기·전자(-1.20%), 증권(-0.67%) 등이 내렸다.

시가총액 상위 종목은 하락한 종목이 더 많았다. 현대차(-2.8%), SK하이닉스(-1.9%), LG에너지솔루션(-1.7%), 기아(-1.5%), KB금융(-1.4%) 등 1% 이상 떨어진 종목도 다수였다. 반면 HD현대중공업(6.0%), 한화에어로스페이스(2.2%), 삼성바이오로직스(1.6%) 등은 올랐다.

코스닥은 0.38% 오른 931.35로 강보합 마감했다. 역시 약보합 출발했지만 장 초반 상승세로 반전하면서 930대를 지켜냈다.

외국인과 기관의 양매도에도 지수 상승을 이어갔다. 이들은 각각 674억원, 1349억원을 순매도했고 개인은 2573억원을 순매수했다.

대부분 업종이 상승세다. 제약(1.32%), 건설(0.95%), 운송·창고(0.59%), 전기·전자(0.56%) 등의 순서로 상승 폭이 컸다. 기타제조(-0.64%), 운송장비·부품(-0.58%) 등은 내렸다.





시총 상위 10위 종목에서는 삼천당제약의 상승 폭이 8.8%로 가장 컸다. 이어 에코프로비엠(5.0%), 레인보우로보틱스(2.6%), 에코프로비엠(0.2%) 등의 순서였다. HLB(-0.9%), 에이비엘바이오(-0.3%), 알테오젠(-0.1%), 리가켐바이오(-0.1%) 등은 떨어졌다.

9일 서울 중구 신한은행 본점 딜링룸에 코스피 지수가 표시돼 있다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr

