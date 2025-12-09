HD현대1%나눔재단, 제3회 HD현대아너상 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민 영웅 발굴·지원

정덕환씨 대상 받아

HD현대1%나눔재단이 제3회 HD현대아너상 시상식을 개최했다.

9일 HD현대 글로벌R&D센터에서 제3회 HD현대아너상 시상식이 개최됐다. 수상자들이 기념 촬영하는 모습. 왼쪽 첫 번째 권오갑 HD현대1%나눔재단 이사장, 네 번째 대상 수상자 정덕환씨, 일곱 번째 정기선 HD현대 회장. HD현대

HD현대1%나눔재단은 9일 경기도 성남에 위치한 HD현대 글로벌연구개발(R&D)센터 아산홀에서 권오갑 HD현대1%나눔재단 이사장, 정기선 HD현대 회장 등이 참석한 가운데 제3회 HD현대아너상 시상식을 진행했다고 밝혔다.

HD현대아너상은 어려운 이웃을 위해 헌신하는 시민 영웅을 발굴, 지원해 우리 사회 내 선한 영향력을 확산시키는 것을 목표로 HD현대1%나눔재단이 2023년 제정한 상이다.

이날 시상식에서는 ▲대상 ▲최우수상 단체부문 ▲최우수상 개인부문 ▲1%나눔상 등 4개 부문 수상자에게 총 3억5000만 원의 상금과 상패가 수여됐다.

대상은 1983년 에덴복지원(현 에덴복지재단)을 설립한 이래 40여년에 걸쳐 장애인의 자립과 사회참여를 확대해 온 정덕환씨가 차지했다. 유도 국가대표 출신인 정씨는 부상으로 전신마비 1급 장애 판정을 받은 이후, 장애인 차별 현실을 마주하고 '시혜적 복지'에서 벗어나 자립 중심의 '생산적 복지' 모델 구축에 힘써왔다. 정씨는 상금을 장애인 자립을 위한 일자리 창출 기금 등으로 활용할 계획이다.

최우수상 단체부문에는 1991년부터 암·희귀질환을 앓고 있는 소아·청소년 환아들에게 치료비·심리 지원을 제공해 온 '한국백혈병어린이재단'과 1997년부터 의료 접근성이 낮은 이주노동자·난민·다문화가정을 대상으로 의료·수술비를 지원해 온 민간 의료봉사 단체 '라파엘클리닉'이 공동 수상했다. 특히 한국백혈병어린이재단은 HD현대 임직원 대상 사내 투표를 통해 선정하는 '1%나눔상'도 함께 수상했다.

최우수상 개인 부문은 '안나의 집'을 중심으로 노숙인 급식·상담·자활 연계 지원, 위기청소년 지원 등을 통해 거리의 이웃이 사회로 복귀할 수 있도록 동행해 온 김하종 신부가 수상했다.





권오갑 이사장은 "숨은 영웅들의 헌신 덕분에 우리 사회가 조금 더 따뜻하고 단단해졌다"며 "앞으로도 HD현대1%나눔재단은 수상자분들의 뜻을 이어 따뜻한 사회를 만드는 데 힘을 보탤 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

