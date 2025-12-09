강원도, 전국 첫 만 8세 미만 육아기본수당 지급…아동정책 우수 지자체 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, '2024년 아동정책' 우수 지자체 선정

'강원육아기본수당' 전국 최초 지원 확대 인정

강원특별자치도(도지사 김진태)는 보건복지부가 실시한 '2024년 아동정책시행계획 추진실적 평가'에서 전국 우수 지자체로 선정됐다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 평가는 보건복지부의 제2차 아동정책기본계획(2020~2024년)에 따라 각 지자체의 아동정책 계획수립, 이행 정도, 성과 등을 종합적으로 평가한 것으로 도는 지역 특성에 맞는 아동 정책을 추진하고 아동 친화적 환경을 조성하는 노력이 인정받았다.

도는 '권리주체 아동권리 실현', '건강하고 균형 잡힌 아동 발달 지원', '공정한 출발을 위한 공공 책임 강화', '재난상황 대응 아동정책 혁신'이라는 4대 목표를 기준으로 150개 과제를 발굴하고 추진했다. 또한, 관계기관과 협력하여 공적 아동 보호 체계를 강화한 점이 주요 성과로 꼽힌다.

특히, 지자체 자율지표에서는 도의 대표 육아 정책인 강원육아기본수당이 높은 평가를 받았다. 강원육아기본수당은 전국 최초로 2023년부터 기존 4세에서 만 8세 미만까지 확대해 지원하고 있으며, 매월 10만원에서 최대 50만원까지 지급되며, 1인당 총 2760만원을 지원한다.

이 제도는 부모의 양육부담을 실질적으로 덜어주고, 저출산 및 지역소멸대응에 기여한 사례로 인정받았으며 이를 포함해 도는 아이 한 명당 출생부터 대학생까지 1억 원이 넘는 예산을 지원하고 있다.





정영미 강원특별자치도 복지보건국장은 "이번 우수 지자체 선정은 강원육아기본수당 등 도의 아동정책이 그 성과를 인정을 받은 것"이라며 "앞으로도 아이들이 건강하고 안전하게 성장할 수 있는 환경을 만들기 위해 도민이 체감할 수 있는 아동정책을 더욱 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

