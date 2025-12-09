성남시, 지역암관리사업 평가대회서 '우수기관' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재가 암 환자 건강관리 서비스 호평

건강 상담·심리 지원·웰다잉 교육 등

경기 성남시는 분당구보건소가 경기도 주최 '지역암관리사업 평가대회'에서 재가암환자 관리사업 분야 우수기관으로 선정돼 기관 표창을 받았다고 9일 밝혔다.

성남시 분당구보건소가 경기도 주최 '지역암관리사업 평가대회'에서 재가암환자 관리사업 분야 우수기관으로 선정돼 기관 표창을 ㅜ상하고 있다. 성남시 제공

이날 오후 경기도청에서 열린 평가대회는 사전 서류 심사를 통과한 7곳 보건소 등이 △국가 암 검진 사업 △암 예방 사업 △암 환자 의료비 지원 △재가 암 환자 관리 사업 등 4개 분야에서 각각의 추진 사례를 발표하는 방식으로 진행됐다.

성남시 분당구보건소는 병원 퇴원 후 지속적인 관리가 필요한 재가 암 환자에게 건강관리 서비스를 시행해 호평을 받았다.

해당 서비스는 보건소의 간호사 등 전담 인력이 취약계층 재가 암 환자를 대상으로 가정방문 건강 상담, 영양과 복약지도 등을 한다.

이와 함께 경기도암생존자통합지지센터와 협력체계를 구축해 암 치료 과정에서 겪는 불안, 우울감 완화를 위한 원예, 아로마, 이완·명상 등의 힐링 프로그램과 전문의 교육을 제공한다.

품위 있는 삶의 마무리를 돕기 위한 웰다잉 교육도 진행한다.

올해 들어 성남시는 306명의 재가 암 환자 등록자에게 1387건의 건강서비스를 제공했다.





성남시 관계자는 "재가 암 환자를 위한 심리지원 프로그램을 확대하고자 노력했다"면서 "앞으로도 암 환자와 가족이 존엄과 희망을 잃지 않도록 체계적인 돌봄을 강화하겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

