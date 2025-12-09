LS전선, 업계 최초 UL '폐기물 매립 제로 인증' 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전 사업장 기준 충족…자원순환 효율 제고

재활용 PP 절연 케이블, 산업 적용 확대

LS전선은 우리 업계 최초로 글로벌 인증기관 UL로부터 전 사업장 '폐기물 매립 제로(ZWTL)' 인증을 획득했다고 9일 밝혔다.

LS전선 구미사업장 전경. LS전선

AD

이는 전체 폐기물의 80% 이상을 매립이 아닌 재활용, 재사용, 에너지 회수 방식으로 처리해야만 획득할 수 있는 국제적인 인증이다. 특히 LS전선의 구미사업장은 이 기준을 크게 웃도는 95% 이상의 자원순환율을 기록해 최고 수준인 골드 등급을 받았다.

전선 제조업은 금속, 플라스틱, 절연유 등 다양한 소재가 동시에 사용되는 복합 공정 산업인 까닭에 폐기물 분류와 재활용 체계 구축 자체가 쉽지 않다. 하지만 LS전선은 사업장별 분리배출 기준과 재활용 절차를 표준화하고 폐기물 발생부터 배출까지 전 과정을 정밀하게 관리해 기준을 충족했다고 설명했다. 제조 과정에서 대량으로 발생하는 HDPE, PVC 등 합성수지류도 소재 특성상 재활용하기 어려운 대표적 품목이다. 이에 LS전선은 소재별 분류 정확도를 높이고 재활용 전환이 가능한 품목을 확대해 기존에 매립, 소각으로 처리되던 비중을 대폭 줄였다.





AD

LS전선은 친환경 제품 개발에도 신경 쓰고 있다. 재활용이 가능한 폴리프로필렌(PP) 절연 소재인 케이블을 한국전력과의 시범사업을 통해 실증하고 화학, 반도체 플랜트와 데이터센터 등 다양한 산업 분야로 적용을 넓히고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>