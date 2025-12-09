남양주시, 수동초 정담회 개최…안전하고 쾌적한 교육환경 조성 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 남양주시(시장 주광덕)는 9일 수동초등학교에서 학부모와의 정담회를 열고 학교 현안 및 교육환경 개선에 대해 논의했다.

주광덕 남양주시장이 9일 수동초등학교에서 학부모와의 정담회를 열고 있다. 남양주시 제공

이번 정담회는 학생들의 안전한 학교생활과 쾌적한 교육환경 조성을 위해 교육가족의 목소리를 직접 듣고, 시의 협력 방향을 모색하고자 마련됐다.

회의에는 주광덕 시장을 비롯해 이경희 교장, 학교 관계자, 수동초 및 수동초 송천분교 학부모가 참석해 실제 교육 현장에서 겪는 애로사항을 공유하고, 개선이 필요한 사항에 대해 심도 있는 의견을 나눴다.

정담회에서는 학생들의 등하굣길 보행 안전을 위한 △교내 공간 재정비 △학교 앞 도로정비 등 교육환경과 안전과 관련된 현안이 중점적으로 다뤄졌다.

시는 그동안 수동지역 학생들을 위해 △키즈스테이션 설치 △송천분교 생태놀이시설 구축 △청소년 전용 공간 '펀그라운드 수동' 조성 등 약 37억원의 예산을 투입해 학생 중심의 공간을 확충해 왔다.

앞으로도 학교 현장의 실질적인 요구를 시정에 반영하고, 교육공동체와의 지속적인 소통을 통해 아이들이 안심하고 성장할 수 있는 교육환경을 만들어 갈 방침이다.





주광덕 남양주시장은 "수동은 자연과 가장 가까운 곳에서 아이들이 배우고 자랄 수 있는 최적의 교육환경을 갖춘 지역"이라며 "오늘 정담회를 계기로 교육공동체가 함께 진일보할 수 있는 교육환경을 만들어 가길 기대한다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

