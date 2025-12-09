강원도, 교통안전공단과 궤도 안전관리 '맞손'…관광객 안전 환경 조성 박차

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

궤도 안전관리 상시 협력체계 구축

강원도-한국교통안전공단 업무협약 체결

통합관리시스템 활용·위기대응매뉴얼 공동 개발

강원특별자치도는 9일 제2청사 글로벌본부에서 한국교통안전공단과 궤도안전관리 상시 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

강원특별자치도가 9일 제2청사 글로벌본부에서 한국교통안전공단과 궤도안전관리 상시 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 강원도 제공

강원자치도와 공단은 이번 협약을 통해 도내 궤도 안전관리 수준을 높이고, 관련 산업의 안전 생태계를 강화하기 위해 상호 협력하기로 했다.

이번 협약을 통해 궤도시설 사고 유형별 위기대응매뉴얼을 공동 개발·운영하고, 통합 재난대응체계를 구축해 현장 활용성을 높일 예정이다.

아울러 궤도시설 안전점검 및 기술자문, 사고 발생 시 원인조사·분석 지원, 관계 공무원 및 궤도사업 종사자 대상의 교육프로그램 운영, 궤도시설 안전관리 협의체 운영 등을 단계적으로 추진할 계획이다.

강원특별자치도는 이번 협약을 계기로 도내 궤도시설의 사고 예방과 신속한 대응체계를 강화하고, 시군과의 협력 기반을 공고히 해 도민과 관광객이 안전하게 궤도시설을 이용할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.





손창환 강원특별자치도 글로벌본부장은 "국내 궤도시설 안전검사 전문기관인 한국교통안전공단과의 협력은 강원자치도 궤도시설 안전관리 수준을 한 단계 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "앞으로도 도민과 방문객이 안심하고 이용할 수 있는 안전한 관광환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

