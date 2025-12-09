전용석 한공회 국제부회장, 아·태 회계사연맹 회장 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2년 임기

16년만 한국인 재선출

한국공인회계사회는 지난 3일 인도네시아 자카르타에서 개최된 아시아·태평양 회계사연맹(CAPA) 총회에서 전용석 한국공인회계사회 국제부회장이 CAPA 회장으로 선출됐다고 9일 밝혔다. 회장 임기는 2년이다.

아시아·태평양 회계사연맹(CAPA) 회장으로 선출된 전용석 한국공인회계사회 국제부회장. 한국공인회계사회

AD

CAPA는 아시아 및 태평양 지역 회계전문가의 공동 발전을 위해 1957년에 설립된 국제 단체다. 한국을 포함해 미국, 호주, 일본, 중국, 인도 등 21개국 29개 회계사 단체가 참여하고 있다.

전 부회장은 딜로이트 안진회계법인에서 30년 가까이 회계감사, 경영컨설팅, 내부회계관리제도 구축 등 다양한 경력을 쌓은 전문가로, 2023년 11월부터 2년간 CAPA 부회장에 선출되어 2년간 활동해 왔다. 한국공인회계사회 국제이사를 거쳐 올해부터 국제부회장을 맡고 있으며 이촌회계법인의 파트너로도 재직 중이다.

전 부회장은 "16년 만에 한국인이 다시 CAPA 회장을 맡게 돼 영광이며 막중한 책임을 느낀다"며 "회장 선출을 위해 적극 지원해 주신 한국공인회계사회에 감사드리며, 아시아·태평양 지역 회계업계의 발전을 위해 한국이 선도적인 역할을 수행하도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





AD

최운열 한국공인회계사회 회장은 "1989년 서태식 삼일회계법인 명예회장과 2009년 주인기 전 국제회계사연맹(IFAC) 회장에 이어, 다시 한국인이 CAPA 회장으로 선출돼 자부심을 느끼며 기쁘게 생각한다"며 "지난달 심정은 IFAC 이사 선임에 이은 겹경사로, 아시아·태평양 지역 회계업계 발전에 한국이 중심 역할을 하게 될 것으로 기대한다"고 말했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>