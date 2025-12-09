이노비즈협회, 제5회 이노 웨이브 IR 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

스케일업 생태계 구축 가속화

이노비즈협회(중소기업기술혁신협회)는 9일 서울 삼정호텔에서 '제5회 이노 웨이브(INNO-Wave) IR 세미나를 개최했다고 밝혔다.

이번 IR은 올해 협회가 수행한 기술평가 결과를 기반으로 성장성이 검증된 기업을 선발해 투자기관과의 매칭을 지원함으로써 실제 투자로 이어질 수 있는 기회를 제공하기 위해 마련됐다.

제5회 이노 웨이브 IR 세미나에서 참석자들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 이노비즈협회

AD

'이노 웨이브'는 민간 중심의 연구·개발(R&D) 투자 생태계 조성과 기술혁신기업의 스케일업 플랫폼 구축을 목표로 2023년부터 운영해 온 협회의 대표 IR 프로그램이다.

세미나에는 ▲일리아스AI(후각 AI 기반 마약·폭발물 탐지 시스템) ▲와이파워원(피지컬AI 이동체용 무선 전력 전송 솔루션) ▲큐로텍(비접촉·비침습 AI 기반 시니어 헬스케어 기술) ▲엣지크로스(산업기계 AI 전환 플랫폼) ▲커넥트브릭(객체 일관성 기반 마케팅 콘텐츠 자동 생성 기술) 등 총 5개 기업이 참여해 혁신 기술을 발표했다.





AD

정광천 이노비즈협회 회장은 "협회는 2023년 9월부터 2025년 6월까지 개최한 IR 세미나를 통해 총 92억 원 규모의 투자유치 성과를 달성했다"며 "지속적인 우수 기술기업 발굴과 IR 지원을 통해 이노비즈기업의 성장 생태계를 조성해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>