양구군, 국가유산보호 유공 대통령 표창 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양구 산양·사향노루센터의 천연기념물 보호 노력 인정 받아



국가유산청이 9일 국가유산진흥원에서 개최하는 '제2회 국가유산의 날' 기념식에서 양구군 산양·사향노루센터가 천연기념물 보존과 연구 성과를 인정받아 대통령 표창을 수상한다.

양구군청 전경.

AD

이번 표창은 천연기념물 산양과 사향노루의 보호·연구를 통해 대한민국 자연유산 보존에 크게 기여한 공로에 따른 것이다.

양구 산양·사향노루센터는 2007년 개장 이후 산양·사향노루의 전문적 연구와 보호를 기반으로 증식, 서식지 안정화, 구조 및 복원사업 등 체계적인 보전 활동을 이어오고 있다. 또한 겨울철 먹이 공급과 대국민 홍보 활동을 통해 천연기념물 보존의 중요성을 알리고 자연유산 보호 기반을 강화하는 데 기여해왔다.

현재 센터에는 천연기념물인 산양 46개체를 보호하고 있으며, 사향노루 복원을 위해 DMZ 일원과 백두대간에서 모니터링과 조사·연구 활동을 지속적으로 추진하고 있다. 이러한 보호 활동은 국가 자연유산의 장기적 보전과 후대에 온전한 생태자원을 물려주는 데 중요한 기반이 되고 있다.

박현정 관광문화과장은 "산양과 사향노루는 우리 지역뿐 아니라 국가의 중요한 자연유산"이라며 "앞으로도 국가유산청과 협력해 보전과 복원 활동을 꾸준히 이어가고, 자연유산 보호에 필요한 지원과 관리를 충실히 해 나가겠다"고 말했다.

한편, '국가유산의 날'은 국가유산에 대한 이해를 증진하고 국민의 국가유산 보호의식을 높이기 위해 '국가유산기본법'(2024.5.17. 시행)에서 매년 12월 9일을 기념일로 정한 날이다. 12월 9일은 지난 1995년 석굴암·불국사, 해인사 장경판전, 종묘가 우리나라의 첫 유네스코 세계유산으로 등재된 날이기도 하다.





AD

올해로 2회째를 맞는 국가유산의 날과 우리나라의 첫 세계유산 등재 30주년을 맞아 '우리의 유산, 세계와 함께 미래로'를 주제로 진행되는 이번 기념식에는 허민 국가유산청장, 국가유산보호 유공자 등 200여 명이 참석한다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>