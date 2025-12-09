'할매' 펴낸 황석영 작가 "늙은 작가 소망은 백척간두 진일보...위기 넘긴 것 같아"

'철도원 삼대' 이후 5년만 신간 '할매'

미군기지 될 위기 놓인 군산 '하제' 터 배경

600년 팽나무 중심으로 삶과 죽음 다뤄

80세 넘으니 작가로서 힘 부쳐...위기 넘겨

"코로나 팬데믹 현상은 우리가 저질러놓은 업보가 재앙이 돼 우리에게 질문하게 했다. 우리가 살아온 방식이며 이렇게 된 세계에 대한 너희들 운명의 방식이 옳았느냐?"

9일 서울 중구 한 식당에서 진행한 출간기자간담회에서 황석영 작가가 발언하고 있다. 전명은·창비 제공

AD

황석영 작가의 '철도원 삼대'(2020) 이후 5년 만의 장편 신작이다. 소설은 시베리아의 차가운 눈보라를 뚫고 나아온 철새 개똥지빠귀가 금강 하구의 빈터에서 죽음을 맞이하며 시작한다. 새의 육신은 흙으로 돌아가지만 뱃속에 품고 있던 팽나무 씨앗은 긴 겨울을 견디고 싹을 틔워 마을의 수호신 '할매'가 된다. 할매는 600년의 세월을 살아낸 팽나무로, 팽나무가 한겹씩 나이테를 늘려갈 때마다 나무 그늘을 스쳐 간 인간군상의 파란만장한 삶을 파노라마처럼 펼쳐 보인다.

소설은 중반으로 치달을 때까지 사람이 등장하지 않는다. 9일 서울 중구의 한 식당에서 진행한 기자간담회에서 황석영 작가는 "작가로서 사람이 빠진 서사를 쓰는 게 처음이고 어색했지만 마치 헤밍웨이가 만년에 '노인과 바다'를 쓰면서 느꼈을, 자연과 교감하는 기쁨을 경험했다"며 "코로나 2년을 겪으면서 자연 세계에 대단히 깊은 감흥을 느꼈다. 그 덕에 확장된 소설을 쓰게 된 것 같다"고 전했다.

소설의 배경이 된 군산은 황 작가가 어릴 적 살았던 영등포와 비슷한 느낌을 풍겨 작가는 안정된 느낌을 얻었다고 했다. 그곳에서 조용히 원하는 글을 쓰며 말년을 보내려던 그가 만난 이는 노동자 시위와 각종 철거 현장에 출몰하면서 '길 위의 사제'란 별칭을 얻은 문정현 신부. 미군기지 부지로 결정돼 철거된 300년 된 포구 마을에서 600년 된 서낭목 팽나무로 상징되는 '하제' 터를 지키고 선 문 신부와 팽나무는 작품의 주요 소재가 됐다.

소설은 미군기지 확장과 새만금 간척사업으로 막혀버린 바닷길에 수만마리 조개가 말라가는 갯벌의 참혹한 현장을 서늘하게 묘사한다. 그리고 순교자의 후손이자 평생을 민주화운동에 헌신한 '유 방지거'(프란체스코의 한국식 표현) 신부가 파괴된 땅을 지키기 위해 고군분투하는 과정을 생생하게 묘파한다.

황 작가는 "새만큼 갯벌에 방조제를 쌓으면서 갯벌 생물이 거의 전멸했다. 서해안에 서식하는 물고기들의 80% 이상이 새만금을 한 번씩은 거친다고 하는데, 해양생물은 물론 철새들도 90%가 줄었다고 하더라"며 "한반도의 참상이다. 광주(5·18) 이후 또다시 문젯거리를 만났다는 생각이 들더라"고 말했다. 이어 "지구 전체가 겪는 인간 문명의 시선으로 이 작품을 다뤄야 한다는 인식이 있었다. 그래서 600년 된 팽나무의 시점에서 소설을 시작했다"며 "작품 세계는 불교의 윤회와 유사하다. 모든 생물은 지어낸 행위가 카르마가 돼 순환되고 전이된다는 것에 관한 이야기"라고 설명했다.

황 작가는 소설이 현실에 영향을 끼쳐 군산의 '할매'가 지켜지길 희망한다고 했다. 천연기념물과 문화재로 지정된 만큼 미군 부대 부지로 지정되기가 쉽지 않을 것이고, 지속적인 압력을 넣어 미군 부대 지정을 막아야 한다는 것. 그는 "팽나무는 앞으로 몇백년은 더 살 것이다. 천연기념물로 지정된 만큼 미군기지로 흡수되기가 쉽지 않겠지만, 그럼에도 시민들이 나서서 적극적으로 나무를 보존해야 한다"며 "소설을 통해 우리가 잃은 사회 문명이 무엇인지 생각해보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





AD

올해로 82세인 황 작가는 80세가 넘으면서 기력이 급격히 쇠했다고 토로했다. 근력이 눈에 띄게 약해져 지팡이에 의지하게 됐고, 오른쪽 시력을 잃어 글을 쓸 때도 오른쪽 눈을 감고 쓰는 신세가 됐다. 작가는 이 시기가 작가로서 총기가 떨어지고 절필의 충동도 드는 위기의 시기라고 짚었다. 원로병에 들어 더이상 새로움을 추구하지 못하는 경우가 많다고 지적했다. 하지만 다행히도 본인은 아직 작품에 대한 열의만큼은 "움찔움찔"한다며 열을 올렸다. 그는 "미수(88세)까지 현역 노작가로 글을 쓰고 싶다. 늙은 작가의 소망은 백척간두 진일보인데, 그 위기는 넘긴 것 같다"며 "힘들게 썼지만 기쁘고 가슴이 두근두근한다. 아직 2~3편쯤 더 쓸 수 있을 것 같다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>