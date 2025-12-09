본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'할매' 펴낸 황석영 작가 "늙은 작가 소망은 백척간두 진일보...위기 넘긴 것 같아"

서믿음기자

입력2025.12.09 14:55

시계아이콘01분 49초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'철도원 삼대' 이후 5년만 신간 '할매'
미군기지 될 위기 놓인 군산 '하제' 터 배경
600년 팽나무 중심으로 삶과 죽음 다뤄
80세 넘으니 작가로서 힘 부쳐...위기 넘겨

"코로나 팬데믹 현상은 우리가 저질러놓은 업보가 재앙이 돼 우리에게 질문하게 했다. 우리가 살아온 방식이며 이렇게 된 세계에 대한 너희들 운명의 방식이 옳았느냐?"
'할매' 펴낸 황석영 작가 "늙은 작가 소망은 백척간두 진일보...위기 넘긴 것 같아" 9일 서울 중구 한 식당에서 진행한 출간기자간담회에서 황석영 작가가 발언하고 있다. 전명은·창비 제공
AD

황석영 작가의 '철도원 삼대'(2020) 이후 5년 만의 장편 신작이다. 소설은 시베리아의 차가운 눈보라를 뚫고 나아온 철새 개똥지빠귀가 금강 하구의 빈터에서 죽음을 맞이하며 시작한다. 새의 육신은 흙으로 돌아가지만 뱃속에 품고 있던 팽나무 씨앗은 긴 겨울을 견디고 싹을 틔워 마을의 수호신 '할매'가 된다. 할매는 600년의 세월을 살아낸 팽나무로, 팽나무가 한겹씩 나이테를 늘려갈 때마다 나무 그늘을 스쳐 간 인간군상의 파란만장한 삶을 파노라마처럼 펼쳐 보인다.


소설은 중반으로 치달을 때까지 사람이 등장하지 않는다. 9일 서울 중구의 한 식당에서 진행한 기자간담회에서 황석영 작가는 "작가로서 사람이 빠진 서사를 쓰는 게 처음이고 어색했지만 마치 헤밍웨이가 만년에 '노인과 바다'를 쓰면서 느꼈을, 자연과 교감하는 기쁨을 경험했다"며 "코로나 2년을 겪으면서 자연 세계에 대단히 깊은 감흥을 느꼈다. 그 덕에 확장된 소설을 쓰게 된 것 같다"고 전했다.


소설의 배경이 된 군산은 황 작가가 어릴 적 살았던 영등포와 비슷한 느낌을 풍겨 작가는 안정된 느낌을 얻었다고 했다. 그곳에서 조용히 원하는 글을 쓰며 말년을 보내려던 그가 만난 이는 노동자 시위와 각종 철거 현장에 출몰하면서 '길 위의 사제'란 별칭을 얻은 문정현 신부. 미군기지 부지로 결정돼 철거된 300년 된 포구 마을에서 600년 된 서낭목 팽나무로 상징되는 '하제' 터를 지키고 선 문 신부와 팽나무는 작품의 주요 소재가 됐다.


소설은 미군기지 확장과 새만금 간척사업으로 막혀버린 바닷길에 수만마리 조개가 말라가는 갯벌의 참혹한 현장을 서늘하게 묘사한다. 그리고 순교자의 후손이자 평생을 민주화운동에 헌신한 '유 방지거'(프란체스코의 한국식 표현) 신부가 파괴된 땅을 지키기 위해 고군분투하는 과정을 생생하게 묘파한다.


황 작가는 "새만큼 갯벌에 방조제를 쌓으면서 갯벌 생물이 거의 전멸했다. 서해안에 서식하는 물고기들의 80% 이상이 새만금을 한 번씩은 거친다고 하는데, 해양생물은 물론 철새들도 90%가 줄었다고 하더라"며 "한반도의 참상이다. 광주(5·18) 이후 또다시 문젯거리를 만났다는 생각이 들더라"고 말했다. 이어 "지구 전체가 겪는 인간 문명의 시선으로 이 작품을 다뤄야 한다는 인식이 있었다. 그래서 600년 된 팽나무의 시점에서 소설을 시작했다"며 "작품 세계는 불교의 윤회와 유사하다. 모든 생물은 지어낸 행위가 카르마가 돼 순환되고 전이된다는 것에 관한 이야기"라고 설명했다.


'할매' 펴낸 황석영 작가 "늙은 작가 소망은 백척간두 진일보...위기 넘긴 것 같아"

황 작가는 소설이 현실에 영향을 끼쳐 군산의 '할매'가 지켜지길 희망한다고 했다. 천연기념물과 문화재로 지정된 만큼 미군 부대 부지로 지정되기가 쉽지 않을 것이고, 지속적인 압력을 넣어 미군 부대 지정을 막아야 한다는 것. 그는 "팽나무는 앞으로 몇백년은 더 살 것이다. 천연기념물로 지정된 만큼 미군기지로 흡수되기가 쉽지 않겠지만, 그럼에도 시민들이 나서서 적극적으로 나무를 보존해야 한다"며 "소설을 통해 우리가 잃은 사회 문명이 무엇인지 생각해보는 계기가 되길 바란다"고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

올해로 82세인 황 작가는 80세가 넘으면서 기력이 급격히 쇠했다고 토로했다. 근력이 눈에 띄게 약해져 지팡이에 의지하게 됐고, 오른쪽 시력을 잃어 글을 쓸 때도 오른쪽 눈을 감고 쓰는 신세가 됐다. 작가는 이 시기가 작가로서 총기가 떨어지고 절필의 충동도 드는 위기의 시기라고 짚었다. 원로병에 들어 더이상 새로움을 추구하지 못하는 경우가 많다고 지적했다. 하지만 다행히도 본인은 아직 작품에 대한 열의만큼은 "움찔움찔"한다며 열을 올렸다. 그는 "미수(88세)까지 현역 노작가로 글을 쓰고 싶다. 늙은 작가의 소망은 백척간두 진일보인데, 그 위기는 넘긴 것 같다"며 "힘들게 썼지만 기쁘고 가슴이 두근두근한다. 아직 2~3편쯤 더 쓸 수 있을 것 같다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여 있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.12.0513:09
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"
    김용태 "이대로라면 지방선거 못 치러, 서울·부산도 어려워"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 김용태 국민의힘 의원(12월 4일) "계엄 1년, 거대 두 정당 적대적 공생하고 있어""장동혁 변화 임계점은 1월 중순. 출마자들 가만있지 않을 것""당원 게시판 논란 조사, 장동혁 대표가 철회해야""100% 국민경선으로 지방선거 후보 뽑자" 소종섭 : 김 의원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 김용태 :

  • 25.12.0415:35
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"
    강전애x김준일 "장동혁, 이대로면 대표 수명 얼마 안 남아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(12월 3일) 소종섭 : 국민의힘에서 계엄 1년 맞이해서 메시지들이 나왔는데 국민이 보기에는 좀 헷갈릴 것 같아요. 장동혁 대표는 계엄은 의회 폭거에 맞서기 위한 것이었다고 계엄을 옹호하는 듯한 메시지를 냈습니다. 반면 송원석 원내대표는 진심으로

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기