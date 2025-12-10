[Invest&Law]법무법인 로백스, ‘기업·금융 전문’ 성상욱 변호사 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성상욱 법무법인 로백스 대표변호사.

AD

법무법인 로백스가 '기업·금융 수사' 전문가인 성상욱(사법연수원 32기) 전 천안지청장을 영입했다고 10일 밝혔다.

성 변호사는 부산 배정고와 서울대 법대를 졸업하고 같은 대학교 대학원 법학과를 수료했다. 2003년 수원지검 검사로 임관해 울산지검·창원지검 특수부·인천지검 강력부·서울중앙지검 금융조사부 검사, 청주지검 부부장검사, 광주지검 장흥지청장, 대검찰청 수사정보2담당관, 의정부지검 고양지청 형사2부장검사, 서울중앙지검 형사7부장검사, 서울동부지검 차장검사 등 요직을 두루 거쳤다.





AD

김기동 대표변호사는 "풍부한 수사 경험과 경제·기업 분야에 대한 깊은 이해를 갖춘 성 대표변호사 합류로 로백스의 전문 역량이 한층 강화될 것"이라며 "기업·금융·첨단(IT) 분야 특화 로펌으로서 수준 높은 법률서비스를 제공하는 데 큰 시너지가 기대된다"고 밝혔다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>