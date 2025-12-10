금감원, '금융과 경제생활' 과목 교사 연수 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

금융 담당 고등학교 교사 대상 연수

10~29일까지 연수 신청 접수

금융감독원은 금융 과목을 담당하는 고등학교 교사를 대상으로 연수 프로그램을 실시한다.

금감원은 '금융과 경제생활' 과목 관련 담당교사 수업 역량 제고를 위해 '금융과목 교사 연수' 프로그램을 1월14일부터 16일까지 3일간 실시한다고 10일 밝혔다.

연수를 희망하는 고등학교 교사는 'e-금융교육센터'에서 12월10일부터 19일까지 신청할 수 있다. 연수 장소는 금감원 본원이며, 신청 대상은 '금융과 경제생활' 과목을 수업하는 사회과 교사 또는 해당 과목에 관심 있는 교사이다.

연수 내용은 금융과목 관련 단원별 이론강의와 더불어 주제별 수업지도안을 활용한 수업사례, 체험형 교수법 등으로 구성됐다.





연수원 선정자 발표는 12월26일 e-금융교육센터 홈페이지에서 공지하고, 개별 문자로 통지할 예정이다. 연수비용은 무료이며, 연수 종료 후 기념품을 제공한다. 교육자를 위한 별도의 주차 공간이 없으므로, 대중교통을 이용해야 한다.





