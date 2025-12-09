KT의정부법인지사, 연천군에 500만원 상당 김장김치 기탁

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역 취약계층 겨울나기 지원 위해

김장김치 10kg 84세트 전달

KT의정부법인지사(지사장 심영훈)는 지난 8일 연천군 취약계층을 돕기 위해 500만원 상당의 후원물품 김장김치 10kg 84세트를 기탁했다고 9일 밝혔다.

김ㄷ걱현 연천군수(왼쪽)이 심영훈 KT의정부법인지사사장으로부터 지난 8일 연천군 취약계층을 돕기 위해 500만원 상당의 후원물품 김장김치 10kg 84세트를 기탁받고 있다. 연천군 제공

이번 기탁식은 연천군청에서 진행됐으며 KT의정부법인지사 관계자와 연천군 관계자가 참석한 가운데 따뜻한 나눔의 의미를 되새기는 시간을 가졌다. 전달된 김장김치는 관내 독거어르신, 저소득가정 등 겨울철 식생활 지원이 필요한 가구에 배부될 예정이다.

심영훈 지사장은 "따뜻한 겨울나기를 위해 김장김치가 필요한 어려운 이웃들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라는 마음으로 준비했다"며 "앞으로도 ESG 사회공헌 활동을 실천하고 지역사회와 상생하며 지속 가능한 나눔문화 확산에 앞장서겠다"고 말했다.





연천군 관계자는 "연천군 취약계층을 위해 마음을 모아주신 KT의정부법인지사에 깊은 감사를 드린다"며 "기탁해주신 귀중한 물품이 필요한 이웃들에게 잘 전달될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

