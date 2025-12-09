연천 청소년육성재단, '윈터 그린베리 클래스' 주말 체험 성료

샤인머스캣 수확·케이크 만들기
(재)연천군청소년육성재단(청소년문화의집) 지 7일 청산면 한탄강 베개용암 출렁다리와 들꽃가람농장에서 관내 청소년 30명과 인솔자 2명이 참여한 가운데 '신나는 주말체험 제6차 창의와 배움의 여정-윈터 그린베리 클래스'를 성공적으로 마무리했다.
이번 행사는 2025년도 청소년 문화의집이 진행한 마지막 주말체험 프로그램으로, 연천의 지역특성과 체험환경을 적극 반영한 교육형 체험활동이라는 점에서 의미가 크다. 겨울철 농촌의 삶을 직접 느껴보며 자연과 교감할 수 있는 '샤인머스캣 수확 체험'과 청소년들의 창의력을 자극하는 '스윗케이크 메이킹 클래스'로 구성됐다.
청소년들은 수확의 기쁨과 함께 농업의 가치, 식재료의 소중함 등을 배울 수 있었으며, 자신이 만든 케이크를 나누며 따뜻한 공동체 문화를 체험했다.
(재)연천군청소년육성재단이사장은 "연천 지역의 교육자원과 농촌체험 인프라를 연계해 청소년들에게 맞춤형 학습과 체험의 장을 제공하고 있다"며 "지역 교육기관과 기업, 사회단체 간 협력을 통해 청소년들의 성장 기반을 지속적으로 확대할 것"이라고 밝혔다.
문화의집은 연천교육지원청과 협력하여 2026년에도 연천의 자연과 문화, 산업 특색을 바탕으로 한 '유익하고 이색적인 체험 프로그램'을 준비 중이다. 내년에는 지역사회와 연계한 AI·디지털 교육, 진로탐색, 생태체험 등의 콘텐츠를 강화해 청소년들이 더 넓은 세상과 소통할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.
연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
