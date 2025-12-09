연천 청소년육성재단, '윈터 그린베리 클래스' 주말 체험 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샤인머스캣 수확·케이크 만들기

(재)연천군청소년육성재단(청소년문화의집) 지 7일 청산면 한탄강 베개용암 출렁다리와 들꽃가람농장에서 관내 청소년 30명과 인솔자 2명이 참여한 가운데 '신나는 주말체험 제6차 창의와 배움의 여정-윈터 그린베리 클래스'를 성공적으로 마무리했다.

(재)연천군청소년육성재단(청소년문화의집) 지 7일 청산면 한탄강 베개용암 출렁다리와 들꽃가람농장에서 관내 청소년 30명과 인솔자 2명이 참여한 가운데 '신나는 주말체험 제6차 창의와 배움의 여정윈터 그린베리 클래스'를 개최하고 있다. 연천군 제공

AD

이번 행사는 2025년도 청소년 문화의집이 진행한 마지막 주말체험 프로그램으로, 연천의 지역특성과 체험환경을 적극 반영한 교육형 체험활동이라는 점에서 의미가 크다. 겨울철 농촌의 삶을 직접 느껴보며 자연과 교감할 수 있는 '샤인머스캣 수확 체험'과 청소년들의 창의력을 자극하는 '스윗케이크 메이킹 클래스'로 구성됐다.

청소년들은 수확의 기쁨과 함께 농업의 가치, 식재료의 소중함 등을 배울 수 있었으며, 자신이 만든 케이크를 나누며 따뜻한 공동체 문화를 체험했다.

(재)연천군청소년육성재단이사장은 "연천 지역의 교육자원과 농촌체험 인프라를 연계해 청소년들에게 맞춤형 학습과 체험의 장을 제공하고 있다"며 "지역 교육기관과 기업, 사회단체 간 협력을 통해 청소년들의 성장 기반을 지속적으로 확대할 것"이라고 밝혔다.





AD

문화의집은 연천교육지원청과 협력하여 2026년에도 연천의 자연과 문화, 산업 특색을 바탕으로 한 '유익하고 이색적인 체험 프로그램'을 준비 중이다. 내년에는 지역사회와 연계한 AI·디지털 교육, 진로탐색, 생태체험 등의 콘텐츠를 강화해 청소년들이 더 넓은 세상과 소통할 수 있는 기회를 제공할 예정이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>