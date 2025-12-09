멀었던 장벽이 무너지다… 울진, ‘가장 가까운 계절’ 되다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

겨울 울진, 사계절 체류형 관광도시로 진화 중



동해선·고속도로, 완성된 접근성… 미식·온천

경북의 최북단, 동해의 푸른 물결을 품고 있어 '한 번 가기 힘들다'는 말이 따라다녔던 울진이 '가장 가까운 계절'을 맞이했다.

겨울바다가 제철의 맛을 품을 즈음. 울진은 지금, 여행자의 시선을 사로잡는 계절에 있다.

예전 같으면 먼 길 각오해야 했던 이곳이, 이제는 기차와 고속도로를 이용해 쉽게 닿는 곳이 됐다. 동해선 철도 개통, 이어 포항∼영덕 고속도로의 개통은 울진까지의 거리감을 단숨에 줄이며 더 가까워진 겨울 힐링 여행지로 주목받고 있다.

겨울엔 온천과 바다가 기다리고, 겨울철 입맛을 돋우는 대게와 곰치국 미식 여행까지 더해지니, 울진은 지금이 가장 좋은 계절이다.

▲동해선 철도＋고속도로, 울진의 재발견

2025년 1월 1일, 울진역에 첫 열차가 들어섰다. 125년의 철도역사에서 한참이나 늦은 출발이지만, 그만큼 의미도 깊다. 동해선 개통으로 울진은 강릉·대구·부산과 직결되는 광역 철도망을 갖추게 됐고, 12월 말에는 KTX 도입까지 준비 중이다.

그뿐만 아니다. 포항∼영덕 고속도로 개통으로 울진으로 진입하는 시간을 크게 단축했다. 국도 88호선(평해∼영양) 선형 개량 공사 준공 등 동서-남북을 잇는 교통망이 촘촘히 연결됐다.

오늘의 울진은 더 이상 '멀고 불편한 곳'이 아니다. 철도, 고속도로, 시골버스 전면 무료화, 관광택시 요금 지원이라는 풀 패키지 교통 인프라로, 누구나 쉽고 저렴하게 다녀올 수 있는 관광지로 자리 잡고 있다.

▲겨울 트레킹, 온천에서 녹이다

덕구온천. 울진군 제공

울진의 겨울을 대표하는 풍경은 단연 숲과 계곡이다. 한국의 그랜드캐니언으로 불리는 불영계곡, 울창한 금강송이 깊은 향을 내뿜는 금강소나무 숲길, 자연의 순수함을 고스란히 담은 봇도랑길은 걷기만 해도 힐링이 되는 여행지다.

'겨울 분위기는 울진이 최고'라는 입소문도 SNS에서 심심찮게 찾아볼 수 있다.

그리고 걷고 난 뒤의 울진은 더욱 특별하다. 자연 용출 온천인 덕구온천, 물이 좋기로 소문난 백암온천은 몸속까지 데워주는 따뜻함으로 수많은 여행객의 발길을 끌어당긴다. 특히 눈 내리는 산속에서 즐기는 노천탕은 그 자체로 여행의 목적이 될 만큼 매력적이다.

▲겨울 바다의 진미, 대게와 곰치국

아무리 길이 좋아지고 교통이 편해졌다고 해도, 여행자가 울진을 찾는 결정적 이유는 겨울 미식의 힘이다.

12월부터 3월까지는 울진대게와 곰치국이 제철이다. 살이 꽉 찬 대게, 얼큰한 곰치국, 따끈하고 깊은 맛이 있는 게국지까지. 후포항과 죽변항 지역의 수산물 직판장은 신선한 해산물을 찾는 사람들로 북적인다.

특히 후포항 대게 미식거리, 죽변항 인근 수산물 요리 전문점 등은 '울진식 미식여행'을 완성하는 핵심 포인트.

교통이 편해지며 '대게 먹고 바다 보고' 기차여행 수요도 크게 늘고 있다.

▲울진군, 사계절 체류형 관광지로 진화

울진 왕피천케이블카.

울진군은 철도·도로 개통을 기점으로 사계절 체류형 관광지 전환에 속도를 내고 있다.

1일 8시간 이용 시 요금 60% 지원 울진관광택시와 농어촌버스 전 노선 무료화, 이용료 50%를 지역 화폐로 환급해주는 왕피천 케이블카, 코레일과 협력한 계절별 테마 관광상품 출시, 온천·해양레포츠 연계 지원, 요트 타고 일출 보기 등 '철도 여행의 가성비 강화'정책이 다양한 형태로 추진 중이다.

이 외에도 철도 연계 이벤트, 생태·힐링 체험 등 지역 특화 관광 콘텐츠도 지속 확대 중이다.

▲멀었던 울진이, 가장 가깝고 맛있는 계절이 되다

울진은 이제 더 이상 '먼 곳'이 아니다. 철도는 울진을 누구나 쉽게 다녀올 수 있는 곳으로 만들었고, 고속도로는 여행의 경로를 확장시켰다.

여기에 자연과 온천, 미식과 체험이 더해지며 울진은 '여행의 완성형'으로 거듭나고 있다.





겨울 바다의 맛을 느끼며, 따뜻한 온천으로 하루를 마무리하는 여행. 기차 한 번, 고속도로 한 번이면 닿는 곳, 지금 울진의 계절이 절정이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

