조현민 사장 "브랜드·인플루언서·물류 하나로…'넥스트 커머스' 생태계 온다"

9일 한진 언박싱데이 행사

한진, 넥스트 커머스 비전 선포

"브랜드는 좋은 제품을 만들고 인플루언서는 진정성 있게 알리며, 한진은 전 세계 물류 인프라를 통해 그 경험을 전달하는 역할을 할 것입니다."

조현민 한진 사장이 9일 서울 용산구 드래곤시티 호텔에서 열린 '한진 언박싱데이 2025'를 통해 한진의 새로운 커머스 사업 비전을 발표했다. 그는 "지금은 콘텐츠가 커머스를 이끌고, 커머스가 콘텐츠를 완성하는 시대"라고 정의하며 "K-콘텐츠와 인플루언서는 트렌드를 주도하며 국경을 넘어 브랜드 성장을 이끄는 핵심 동력이 됐다"고 진단했다.

이어 "선택된 브랜드 경험은 소비자가 상자를 여는(Unboxing) 그 순간까지 빈틈없는 물류 역량으로 뒷받침될 때 비로소 완벽해진다"며 브랜드와 인플루언서, 물류 인프라를 결합한 새로운 커머스 생태계의 가능성을 제시했다.

조현민 한진 사장이 '한진 언박싱데이 2025'에서 주제 발표를 진행하고 있다. 한진 제공

조 사장은 '넥스트 커머스 솔루션'의 대표적인 성공 사례로 한국의 글로벌 뷰티테크 기업 메디큐브를 언급했다. 그는 "브랜드의 기술력이 인플루언서의 신뢰, 그리고 현지 소비자 체험과 경험이 결합될 때 진정한 글로벌 확장이 가능하다"고 강조했다.

그러면서 한진이 이같은 트렌드에 맞춰 론칭한 맞춤형 물류 솔루션 서비스 '원스타'를 소개했다. 조 사장은 "원스타는 단순한 서비스가 아니라 브랜드 스토리와 콘텐츠가 세계로 확장되는 여정을 물류로 완성한 한진의 글로벌 커머셜 전략 플랫폼"이라고 설명했다.

마지막으로 "한진은 브랜드 스토리를 세계로 전달하는 물류 파트너로서 그 이야기가 더 멀리, 따뜻하게 전달될 수 있도록 하는 든든한 동반자가 되겠다"고 강조했다. 물류와 콘텐츠, 판매 전략이 통합된 솔루션을 기반으로 K-브랜드의 효율적인 글로벌 안착을 지원하겠다는 의지를 밝힌 것이다.

한편, 이날 한진은 고객사와 물류 파트너사, 업계 관계자들이 참석해 글로벌 시장 공략을 위한 협력 비전을 공유하는 '언박싱데이' 행사를 개최했다. 이 행사는 2023년 한진이 시작한 대표적인 고객 소통행사다.

올해는 ▲동반성장 고객사에 대한 감사 ▲비즈니스 커뮤니티 형성 및 경험 공유 ▲산업 전문가의 인사이트 제공이라는 세 가지 핵심 가치를 중심으로 기획됐다. 고객사와의 상생과 협력을 기념하는 '한진 더함 시상식'도 진행됐다. 장기 계약 고객 대상을 받은 제이비물류, 상생 가치를 실현한 하림산업, 서비스 개선에 기여한 매일유업 등 총 10개 고객사가 수상의 영예를 안았다.





노삼석 한진 대표이사는 "한진은 창립 이래 80년이 지난 지금까지 늘 '고객의 성공이 우리의 존재 이유'라는 원칙을 지켜왔다"며 "고객의 비즈니스 성공을 돕는 파트너이자 브랜드가 꿈꾸는 비전과 경험을 현실로 옮기는 조력자, 더 넓은 세계로 나아가는 여정에 변함없는 동반자가 되겠다"고 선언했다.

노삼석 한진 대표이사 사장이 언박싱데이 2025 개회사를 발표하고 있다. 한진 제공





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

