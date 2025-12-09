가평군, 경기도 성별영향평가 경진대회 ‘우수상’ 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행복마을관리소 운영 전 과정에

성인지 관점 적용 성과

경기 가평군은 최근 경기도청 다산홀에서 열린 '2025년 경기도 성별영향 평가 정책 개선 우수사례 경진대회'에서 우수상을 수상했다고 9일 밝혔다.

가평군이 최근 경기도청 다산홀에서 열린 '2025년 경기도 성별영향 평가 정책 개선 우수사례 경진대회'에서 우수상을 수상하고 있다. 가평군 제공

가평군은 이번 경진대회에서 행복마을관리소 운영 전 과정에 성별영향 평가를 반영해 성평등 정책 환경 조성에 기여한 점이 높은 평가를 받았다. 성별영향 평가는 정책 시행 과정에서 성별에 따른 영향과 차이를 분석해 성차별 요인을 개선하고 성평등 정책 환경을 조성하기 위한 제도이다. 올해 대회는 경기도와 경기도여성가족재단이 주최했으며, 1차 서류심사를 통과한 10개 기관이 우수사례를 발표했다.

가평군은 행복마을관리소 운영 단계 전반에 △성인지 통계 분석과 성인지 교육 반영 △성별 특성을 고려한 특색사업 발굴 △지킴이 인력의 남녀 혼성 편성 등 성인지 감수성을 강화하는 체계를 구축했다.

이를 통해 성평등 관점이 생활불편 해소와 취약계층 지원 등 일상 기반 공공서비스 전반에 실질적으로 작동하는 효과를 거뒀다는 평가를 받았다.

특히 생활불편 해소 및 취약계층 지원 등 일상 기반 공공서비스에서 성별 이용 특성과 요구를 분석해 정책 개선에 반영해 성별영향 평가가 행정 현장에서 실질적으로 작동한 모범 사례로 인정받았다.





가평군 관계자는 "이번 우수상은 가평군이 생활밀착형 공공서비스에 성평등 요소를 적극 반영해 온 성과를 인정받은 것"이라며 "앞으로도 군정 전반에서 성인지 관점을 더욱 강화해 주민이 체감할 수 있는 성평등 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

